Trova le offerte migliori di Amazon senza cercare per ore: il sito web che dovresti conoscere

Fare acquisti su Amazon ormai è la normalità per tutti. Ma se trovare le offerte migliori porta via tempo c’è un trucco che ti può aiutare.

Per perdere meno tempo in coda al centro commerciale per poi non trovare la taglia che si stava cercando o il colore che si voleva. Così i siti di eCommerce con Amazon come ammiraglia tornano più utili che mai anche se serve aspettare qualche giorno. Ma non è sempre facile trovare le occasioni migliori e a meno di non usare un piccolo trucco si scorre per ore fra le pagine del sito.

In aiuto di chi è in cerca del prezzo migliore per un regalo da fare o dei vestiti nuovi arriva il sito offertepertutti.it. Basta aprire la pagina per trovarsi di fronte a una schermata molto intuitiva con una barra dove inserire il link del prodotto di interesse trovato su Amazon. A questo punto si potrà premere il pulsante rosa con scritto “Cerca ora!” subito sotto a dove si è incollato il link.

La ricerca ci porterà alla pagina di Amazon del prodotto con però una tendina aperta di fianco che riporta tutti i rivenditori per lo stesso articolo. Così si può scoprire se è possibile acquistarlo usato a un prezzo inferiore e le opzioni si possono visualizzare in ordine di prezzo. Inoltre sotto ogni rivenditore saranno indicate le recensioni degli utenti per farsi un’idea migliore

Puoi scoprire le offerte migliori di Amazon anche su Telegram

Per non perdersi fra le proposte alternative, offertepertutti.it consente di filtrare i risultati della sua ricerca per condizione e tipologia di consegna, gratuita o a pagamento. Oltre al sito per chi vuole una risposta ancora più repentina esiste l’omologo servizio bot su Telegram facilissimo da utilizzare. Per riuscire a trovarlo bisogna cerca @offerte_per_tutti_bot.

Per usare il bot basta incollare il link del prodotto di interesse e inviarlo nella chat di Telegram. La risposta arriverà all’istante come messaggio riportando la scritta “Migliori offerte trovate” e un link da aprire in allegato.

Aprendolo si verrà indirizzati alla stessa schermata generata dal sito con le opzioni più convenienti per l’articolo indicato. Accanto alla barra della chat si trova un piccolo Menu che se aperto mostra due voci, una delle quali è “come funziona il bot?”. Se selezionata invia un messaggio con le istruzioni per aiutare i nuovi utenti.