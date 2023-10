Trovare biglietti a 10 euro su Ryanair è ancora possibile: ecco come

Partire in autunno. É un’ottima idea soprattutto perché Ryanair offre voli a prezzi record, addirittura meno del costo di una pizza. Correte a esplorare il mondo.

L’estate è finita ma questo non significa che con essa se ne sia andata la possibilità di andare in vacanza. Coloro che hanno ferie arretrate o che possono assentarsi dal lavoro per peiodo più o meno lunghi, possono fare un pensierino sulle offerte strepitose che sta portando avanti Ryanair.

La compagnia aerea irlandese da sempre è legata a voli low cost. Recentemente le promozioni si sono fatte ancora più allettanti. Sbirciando bene sul web, infatti, è possibile scovare tratte a prezzi imbattibili. Basta andare sul sito ufficiale della compagnia per avere una panoramica completa. Pensate che alcuni biglietti costano meno di una pizza o di un ingresso per andare al cinema. Tutti possono permettersi volo con Ryanair. Stiamo parlando di cifre così irrisorie da sembrare irreali: addirittura meno di 5 euro! Ma come è possibile? C’è da fidarsi? Scopriamo di più.

Voli Ryanair a meno di 5 euro: un’occasione imperdibile! Correte a fare la valigia, si parte!

Come fa Ryanair a proporre biglietti aerei a prezzi così bassi? Semplicemente bilanciando il costo iniziale con altre opzioni più esose e inserendo una serie di servizi supplementari (alcuni imprescindibili).

Tuttavia, chi è disposto a rinunciare a qualche comodità potrà avere a disposizione voli a meno di 5 euro, permettendosi di esplorare destinazioni meravigliose a prezzi incredibili. É come avere il mondo a propria disposizione. Lo specifichiamo subito: non è facile beccare l’offerta giusta. Bisognerà armarsi di una buona dose di pazienza e portare avanti una ricerca certosina.

Dovrete, infatti, attenzionare le varie proposte e i siti delle compagnie aeree. Inoltre, è essenziale essere flessibili riguardo orari e date di partenza. Fortunatamente, sul sito di Ryanair c’è proprio una sezione dedicata in maniera esclusiva a questa tipologia di offerte. Basterà inserire il proprio budget massimo (specificando quindi quanto si è disposti a spendere) e potrete visualizzare tutti i voli disponibili al di sotto di quella cifra.

Si può, inoltre, specificare l’aeroporto dal quale si preferisce decollare senza specificare alcuna destinazione. Sarà il motore di ricerca interno del sito a mostrarvi una lista completa di voli, dal più economico al più costoso.

Volete qualche esempio? Da Roma si può raggiungere a Rabat in Marocco a soli 9.99 euro. Con la stessa cifra potrete andare a Suceva, in Romania. Un viaggio a Corfù in Grecia o a Cagliari è disponibile a soli 12.99 euro. Da Milano ad Alghero a 9.99 euro; stesso budget per Londra a novembre. Correte a fare la valigia!