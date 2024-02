Ultimi giorni per chiedere il bonus musica: presenta subito domanda, è facile

Tra i bonus rimasti a cui si può fare ancora domanda vi è il bonus musica, ma chi può richiederlo? Ecco le informazioni utili a riguardo.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, una delle misure di sostegno ancora in piedi, almeno per ora, è il bonus musica ma di cosa si tratta e chi può fare domanda? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione e attenzione alla scadenza.

Com’è noto, sta per scadere la finestra per fare domanda per il bonus musica, si tratta di un credito di imposta dato per fronteggiare la spesa fatta durante lo scorso anno relativa a promuovere musica e spettacoli in live di portata minore.

La domanda può essere effettuata dalle imprese che esistono da almeno 1 anno prima rispetto a quando viene fatta la richiesta per tale bonus. L’impresa che deciderà di fare domanda deve prevedere la produzione di fonogrammi. Tale produzione, inoltre, dovrà essere continuativa e strumentale.

Ma non solo, sarà necessario avere anche la produzione di videogrammi musicali e produrre ed organizzare spettacoli in live. In più, tali imprese dovranno avere tra gli svariati codici ATECO il 5920. Di seguito, tutte le informazioni relative ai rimborsi e a come fare richiesta.

Bonus musica, come si fa domanda? Ecco gli step da seguire e la scadenza

Vi è dunque, per le categorie sopracitate, la possibilità di fare richiesta per il bonus musica, ma fino a quando? E soprattutto qual è l’iter da seguire?

Il bonus in questione è del trenta per cento rispetto al costo sostenuto durante l’anno di riferimento. Dopo aver ricevuto il bonus questo potrà essere speso solamente in compensazione del modello F24 da presentare presso la sezione telematica dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta del bonus relativo ai costi sostenuti durante lo scorso anno può essere presentata dallo 01.01.2024 fino al 28.02.2024 usufruendo della piattaforma online DGCOL. Coloro che hanno intenzione di fare richiesta dovranno avere un indirizzo PEC ed anche l’apparecchiatura che consente la firma digitale. È anche necessario fare la consegna del supporto fisico dell’opera che sarà poi l’oggetto della domanda per ricevere il bonus.

Nello specifico, bisognerà collegarsi alla piattaforma sopracitata, firmare digitalmente la modulistica e completare la documentazione richiesta sempre all’interno della medesima piattaforma. Sulla pagina web del Ministero della Cultura è possibile leggere più nel dettaglio sia i requisiti che i documenti necessari per affinché si possa compilare in maniera adeguata la domanda. Per maggiori informazioni basta cliccare QUI.