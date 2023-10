Videogiochi ‘quasi’ gratis su Playstation Store: quelli che proprio non puoi perderti

Occasioni imperdibili con videogiochi a prezzi stracciati su PlayStation Store: eccone alcuni interessantissimi da mettere nel mirino

Gli appassionati di videogiochi, grazie agli sconti autunnali su PlayStation Store che hanno preso il via, hanno la possibilità di immergersi in esperienze davvero avvincenti a prezzi stracciati: ecco alcuni titoli imperdibili e i dettagli da sapere.

Con gli sconti autunnali su PlayStation Store, le occasioni non mancano, per i videogiocatori alla ricerca di offerte interessanti. Tra i diversi titoli e i vari aspetti da approfondire, occhio ai videogiochi da portasi a casa per PS4 e PS5 quasi gratis, visto il prezzo d’acquisto che è soltanto di 2.99 euro. Anzitutto per cominciare, per tutti gli appassionati dei plaftorm vecchia scuola, un pensiero si potrebbe fare per Super Meat Boy Forever. Si tratta di un game di piattaforme duro e cattivo, non semplice da padroneggiare e che risulta per la grafica in Pixel Art.

Sarà un prodotto gradito per i gamers hardcore duri e puri, mentre altri tipi di videogiocatori potrebbero trovarlo eccessivamente frustante. Altra possibile da prendere in considerazione è Snake Pass, un platfrom puzzle dove bisognerà impersonare un serpente, il quale dovrà superare diversi livelli di difficoltà, via via crescente. Non mancano enigmi da portare a termine ed avversari da dover evitare per arrivare alla fine. Un gioco che magari non stupirà particolarmente ma che potrà esser giocato da tutta la famiglia.

PlayStation Store, occhio alle offerte con videogiochi quasi gratis: Dead Island Definitive Edition e non solo

Desta dunque attenzione la possibilità di portarsi a casa videogiochi quasi gratis a prezzo super interessante, su PlayStation Store, ed un altro titolo su cui soffermarsi è Dead Island Definitive Edition.

Si tratta della riedizione del primo della serie, da gustare sia per chi già ha avuto modo di immergersi nel gioco, che per coloro che ancora non lo conoscono. La serie, dopo il primo, ha visto l’arrivo di Dead Island Riptide e di recente il sequel Dead Island 2.

Spazio poi a Kill La Kill IF, con l’anime che diviene un picchiaduro ad incontri con una grande e particolare resa scenica. Elemento che dà un po’ da pensare, un gameplay talvolta macchinoso. Ad ogni modo, il videogioco entrerà di sicuro nel cuore degli appassionati della serie; meno certo il gradimento per chi non segue particolarmente anime e manga.

A concludere tale breve elenco delle occasioni su PlayStation Store con videogiochi quasi gratis da poter comprare per PS4 e PS5, occhio anche a Need for Speed Payback. La premessa è che il gioco vanta un comparto tecnico un po’ datato, così come il modello di guida che forse non è eccezionale. Tuttavia, l’atmosfera non manca e saprà conquistare gli appassionati.