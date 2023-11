WindTre con la sua Full 5G a prezzo stracciato sbaraglia il mercato: giga illimitati e Xiaomi Redmi 12 in regalo

WindTre assesta un gran colpo per i suoi utenti: Full 5G a prezzo stracciato con Xiaomi Redmi 12 incluso. Tutto su questa pazza promo.

Dedicato a coloro che si vogliono togliere il pensiero di stare lì a pensare e a pesare i giga consumati in un mese: via il pensiero. Dedicato anche a chi stava pensando di comprare un secondo cellulare buono, ma senza spenderci tanto.

Sì perché lo Xiaomi Redmi 12 è una gran bel cellulare dall’eccellente rapporto qualità prezzo: ampio display FHD+ da 90 Hz, scocca posteriore in vetro di alta qualità. Molto resistente. Il classico telefonino da battaglia, ma resistente contro schizzi e polvere.

C’è la certificazione SGS Low Blue Light e la Modalità lettura 3.0, una tripla fotocamera AI da 50 MP e una batteria monstre da 5.000 mAh. Lo Xiaomi Redmi 12 è incluso nella promo Full 5G con giga illimitati.

WindTre, una delle migliori offerte di sempre: Full 5G e un prezzo stracciato. Come attivarla

Giga illimitati Full Speed fino al 31 marzo del 2024, minuti illimitati, 200 SMS e 50 Minuti verso l’estero, call center senza attese. Tutto questo e molto altro nella Full 5G di WindreTre. I vantaggi sono molteplici. Promo giga illimitati Full Speed è disponibile con l’acquisto di uno smartphone a rate, in questo caso con lo Xiaomi Redmi 12 fino a fine marzo, poi 200 giga in 5G come da offerta non in promo.

La garanzia della rete WindTre, dotata di ottime prestazioni ma soprattutto una copertura in continua crescita, arrivata già al 96,3% della popolazione. Assistenza dedicata sì con il numero 159 ma con priorità di risposta e in più chi aderisce l’offerta chiama anche verso l’estero senza pensieri, l’importante è restare entro i 50 minuti. C’è soprattutto il blocco dei servizi a sovrapprezzo di default, in modo tale che con WindTre non si spendono soldi a buffo per l’attivazione non voluta dei contenuti a sovrapprezzo.

Per aderire alla promo di WindTre è semplicissimo: basta andare sul portale ufficiale dell’operatore arancione, l’attivazione dell’opzione e il contestuale addebito del costo dell’offerta verranno confermati con un SMS. Si può anche acquista solo la SIM e completare l’acquisto online, con spedizione gratuita a casa, oppure prenota online SIM e device, per poi acquistare negli Store ufficiali WindTre, il tutto a 14,99 euro al mese, IVA inclusa.