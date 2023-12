Xbox Game Pass chiude l’anno con il botto: tutti i giochi gratuiti di dicembre

Per gli abbonati al Game Pass di Xbox questo mese di dicembre è un regalo di natale continuo a partire dai nuovi titoli, alcuni imprevisti!

Il Game Pass continua ad essere, e lo dicono tanti di quelli che si trovano a parlarne, uno dei migliori se non il migliore servizio in abbonamento per quello che riguarda il rapporto qualità prezzo.

Perché, e ci è capitato molte volte ormai, andando a leggere quello che succede ogni volta che dall’account ufficiale vengono pubblicate le immagini dei giochi che arrivano a breve c’è una percentuale di risposte che arrivano da quelli che dichiarano essere utenti Playstation che stanno facendo un pensierino sull’attivazione di un abbonamento.

Ed è forse proprio questo quello cui Stuart, qualche giorno fa, pensava quando parlava di portare i loro giochi su tutto ciò che ha uno schermo. Ma mentre al di fuori del servizio si continua a parlare, all’interno sono arrivati e stanno arrivando i nuovi giochi per il mese di dicembre. Quelli che abbiamo sono finora i titoli che arriveranno nella prima quindicina di giorni in attesa di chiudere l’anno con gli altri titoli.

Sul Game Pass questi i primi giochi del mese

Tra i giochi di dicembre purtroppo ti diciamo subito che ancora non c’è (ancora?) Baldur’s Gate 3. Ogni volta che vengono annunciati i nuovi giochi c’è sempre una piccola fetta di community di fan che incrociano le dita sperando in uno shadow drop. Ma questo non significa che non ci siano titoli interessanti che potrebbero intrattenerti e farti sparire dalla vita pubblica almeno fino al giorno della Befana.

Non era ancora arrivato ma lo farà entro qualche giorno per esempio il capitolo 6 della saga di Far Cry, lo sparatutto a mondo aperto che ha deciso di portare tutti in una versione rivista e corretta dell’isola di Cuba. Mentre invece quello che è arrivato e che ha sorpreso davvero tutti è Remnant: entrambi i capitoli di questo gioco sono diventati con lo scattare del mese. Essendo presenti entrambi i giochi verrebbe da pensare che occorra cominciare con il primo e poi passare al secondo ma se si vanno a leggere i commenti il secondo capitolo è molto meglio del primo e può essere goduto senza conoscere ciò che è già successo.

Interessanti sono anche il gestionale Steam World Build e l’esperienza in 3D single player immaginata da Infuse studio Spirit of the North. Altri giochi interessanti di cui non si può non parlare sono Rise of The Tomb Raider, disponibile dal 5 dicembre, e poi lo strampalato assurdo e divertentissimo Goat Simulator 3 disponibile dal 7 dicembre. Se non hai mai messo le mani sul gioco in cui si può impersonare un irascibile caprino questa è l’occasione che aspettavi. Rise of The Tomb Raider è disponibile su Steam e sulle altre piattaforme da un po’ e si è sempre portato a casa voti altissimi, un prequel alle avventure di Lara Croft tutto da giocare.