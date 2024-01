Xiaomi lancia i saldi di inizio anno, sconti clamorosi sui prodotti: c’è da approfittarne

È partito col botto il 2024 di Xiaomi. Prima i nuovi smartphone, ora lancia i saldi di inizio anno con sconti clamorosi: c’è da approfittarne.

Chissà che non voglia distogliere l’attenzione dal prossimo lancio dei Samsung Galaxy S24, previsto per il 17 gennaio su cui tutti hanno gli occhi puntati, se non fosse per le prime funzionalità proprie dell’Intelligenza Artificiale generativa, sviluppata dal colosso sudcoreana, dalle altissime aspettative.

Competizione a parte, Xiaomi sta facendo parlare di sé. Prima con il rilascio, previo evento, del Redmi Note 13, già disponibile da giorni su Store fisici come Mediaworld e UniEuro, ora con i saldi di inizio anno.

Davvero interessanti gli sconti di Xiaomi. Sconti veri, per certi versi clamorosi che investono, ovviamente, gli smartphone, ma anche altri dispositivi del marchio cinese, l’unico a reggere il confronto con le due super potenze: Samsung (appunto) e Xiaomi.

Xiaomi abbassa i prezzi: dal POCO X6 Pro al Redmi Note 12. E c’è il Mi Ionic Hair Dryer a metà prezzo

Esempi pratici: POCO X6 Pro, uno smartphone 5G da 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 256 GB è sceso al suo prezzo più basso: 349 euro. Un signor telefono: display AMOLED CrystalRes 120Hz Flow, Flagship MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Tripla camera 64MP con OIS, 67W turbo charging, mega batteria da 5.000 mAh (typ). Scontato anche nella sua versione da più RAM (12 GB) e più storage (512 GB): da 419 euro siamo scesi al prezzo più basso: 379,90 euro.

Tra i saldi spicca il Redmi Note 12, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mai visto sotto i duecento euro: display AMOLED da 6,67 pollici, supporta tre frequenze di aggiornamento (60 Hz/90 Hz/120 Hz) per un’esperienza visiva più fluida e un basso consumo energetico, un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, sia durante una sessione di gioco sia durante la navigazione sui social. 4.096 livelli di regolazione della luminosità, utili a modificare la luminosità dello schermo in modo uniforme e discreto.

Quando l’illuminazione ambientale cambia improvvisamente, la luminosità del display viene regolata gradualmente senza riflessi. Nella sua versione da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, lo Xiaomi Redmi Note 12 costa 139,90 in saldo, con 40 euro in più c’è proprio la versione 4 GB + 128 GB. Non solo cellulari, comunque, tra i saldi di inizio anno ecco il Mi Ionic Hair Dryer H300, il cui prezzo è stato dimezzato: l’asciuga capelli con involucro ultra corto da 9,5 cm, flusso d’aria molto ampio da 20 m/s, 50 milioni di ioni negativi e controllo intelligente della temperatura a 57 °C, se prima costa 49,99 ora è disponibile a 24.99.