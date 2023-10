3 funzioni nascoste della tastiera del tuo telefono che quasi nessuno conosce

Incredibile, ma vero: in pochi conoscono queste 3 funzione nascoste della tastiera dello smartphone, resterai senza parole.

Credi di sapere proprio tutto del tuo smartphone? Forse dopo aver letto il nostro articolo di oggi ti dovrai ricredere. Sì, perché tra poco andremo a svelarti 3 funzione super segrete della tastiera del telefono che in pochissimi conoscono.

Quando scoprirai che cosa puoi fare con i tasti del tuo cellulare resterai di sicuro senza parole. L’avresti mai detto? Se ti abbiamo incuriosito non perdere altro tempo prezioso, dai subito un’occhiata ai prossimi paragrafi ed annota tutto quello che stiamo per dirti. Dopodiché, non ti resterà che mettere in pratica i nostri consigli e condividerli con i tuoi amici.

Con queste 3 funzioni nascoste della tastiera dello smartphone lascerai tutti senza parole

Per rendere ancora più agevole e divertente l’utilizzo del tuo smartphone metti subito in pratica i trucchetti che stiamo per svelarti. In pratica, si tratta di 3 funziona nascoste che quasi nessuno conosce della tastiera, ma che ti faranno fare un vero figurone davanti a tutti i tuoi amici.

Partiamo dal primo. Per muoverti con precisione all’interno del testo non devi per forza premere punti a casaccio, ma puoi schiacciare la barra spaziatrice da destra verso sinistra e viceversa e fare avanti e indietro nel messaggio con il cursore.

In secondo luogo, se vuoi cancellare velocemente una porzione di testo non devi necessariamente tenere premuto il tasto ‘elimina’ ed aspettare che lo smartphone finisca di svolgere questa attività, ma puoi tenere premuto con il dito e spostarti da destra verso sinistra all’interno della tastiera. In questo modo, selezionerai il testo da cancellare con maggiore rapidità.

Infine, un’ultima funzione davvero utilissima è questa. Schiaccia i tre puntini in alto a destra sulla tastiera e clicca su ‘Traduzione’. Questa impostazione ti sarà di grande aiuto se vuoi scrivere un messaggio con qualcuno che parla in inglese o in qualsiasi altra lingua. Così facendo, tu potrai continuare a scrivere in italiano e il tuo telefono tradurrà in automatico per te il testo in base alla lingua selezionata.

Geniale, non è vero? Eppure fino ad ora molto probabilmente neppure tu eri a conoscenza di questi trucchi. Adesso che li hai scoperti non vorrai di sicuro più farne a meno perché possono davvero facilitarti la vita.