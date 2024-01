Aggiungi subito questo comando segreto alla home del tuo smartphone: lo userai ogni singolo giorno

Da oggi in poi puoi utilizzare questo comando segreto direttamente sul tuo smartphone: è utilissimo, non vorrai più farne a meno!

Rinunciare al proprio smartphone anche solo per qualche ora è praticamente impossibile. Al giorno d’oggi la maggior parte di noi è ormai abituata a restare sempre connessa 24 ore su 24. Inoltre, i moderni dispositivi consentono di svolgere le attività più disparate.

Non solo telefonare e inviare messaggi, ma anche scambiare file multimediali, email e posizioni geografiche, ascoltare la musica, navigare in rete e così via. Quello che però forse ancora non sai è che alcuni telefoni sono addirittura dotati di un comando segreto davvero molto utile. Quando scoprirai a che cosa serve non vorrai più farne a meno. Provare per credere!

Attiva questo comando segreto sul tuo smartphone: non tornerai più indietro

In pochi sanno che sull’iPhone è possibile attivare questo comando segreto utilissimo, eppure tutti quello che l’hanno provato non sono più riusciti a farne a meno. Prima, però, di svelare nel dettaglio di che cosa stiamo parlando occorre fare un piccolo passo indietro.

Come alcuni già sapranno, nel 2018 Apple ha acquisito Shazam, un servizio utilizzato per l’identificazione dei brani musicali. Ad ogni modo, sebbene ad oggi sia ancora un’app separata, Apple ha integrato la sua funzione di riconoscimento musicale direttamente negli iPhone e negli iPad con sistema operativo aggiornato a iOS 14.2 e a iPadOS 14.2 o superiori.

Ciò significa nel concreto che in pochi semplici passaggi è possibile aggiungere il pulsante Shazam all’interno del centro di controllo del proprio dispositivo Apple. Vediamo subito come attivare questo comando segretissimo. Siccome non si tratta di una funzione predefinita, per poter usufruire del servizio occorre andare innanzitutto sulle Impostazioni e poi cliccare sul Centro di controllo.

Successivamente vai su Altri controlli e tocca il pulsante ‘+’ posto accanto a Conoscimento musicale. In questo modo, riuscirai ad attivare il pulsante Shazam nel tuo centro di controllo e potrai trovarlo nella sezione Controlli inclusi. Per spostarlo non dovrai fare altro che tenere premute le tre lineette e riorganizzare il tasto Music Recognition.

A questo punto, potrai finalmente attivare il riconoscimento musicale senza aprire l’app di Shazam. Apri, quindi, il Centro di controllo facendo scorrere lo schermo verso il basso e tocca il pulsante Shazam. Così facendo, nel giro di pochi secondi, il tuo iPhone riconoscerà la musica ascoltata e ti darà tutte le informazioni utili su di essa. Se non trova nulla ti invierà comunque una notifica per avvisarti del risultato della ricerca. Facile, non è vero?