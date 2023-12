Allora è proprio così: tv e smartphone ascoltano quello che diciamo, l’hanno ammesso

Tutti i sospetti vengono confermati: smart tv, smartphone e dispositivi ascoltano quello che diciamo. Ora l’hanno ammesso.

Da segreto di Pulcinella a una prova comprovata, poi cancellata, arriva una sorta di ammissione su quanto labile, pressoché inesistente sia la nostra privacy. Che ci potesse guardare dove siamo siamo dispositivo si sapeva, con la geolocalizzazione del nostro smartphone, ma anche altri dispositivo, sapere dove siamo, è fin troppo semplice.

Ma oltre gli occhi addosso è stato comprovato che abbiamo anche le orecchie delle aziende: tv e smartphone, dispositivi vari, potrebbero ascoltare serenamente quello che diciamo. In pratica il concetto di privacy si restringe ancora di più.

Ciò che ha fatto scalpore a livello globale è una sorta di ammissione di un report cancellato troppo tardi e ripreso da molti media e stampa di settore. Parola chiave: Active Listening, la tecnologia utilizzata da un’azienda top per intercettare le conversazioni.

Smart tv, smartphone e l’Ascolto Attivo: tutto alla luce del sole

Sono anni, da quando c’è stata l’evoluzione di uno smartphone che ha perso il suo primordiale obiettivo (quello di telefonare o ricevere una chiamata), che serpeggiava il sospetto che quelle spie sotto mentite spoglie di fini pubblicitari, potessero in maniera subdola e selvaggia ascoltare ciò che diciamo al telefono, spiarci.

Un vero e proprio segreto di Pulcinella, che diventa notizia nel momento in cui un report di 404media, se n’esce con una notizia che fa il giro del mondo: dallo scorso novembre CMG Local Solutions impalma suo sito il suo servizio di “Active Listening” dedicato a chi vuole farsi pubblicità su Internet.

Due precisazioni vanno fatte: CMG Local Solutions è una signora azienda, Premier Partner 2023 nel programma Google Partners, stiamo parlando del programma che riconosce ogni anno i risultati ottenuti dalle aziende e dai team di marketing digitale con le migliori prestazioni in tutto il mondo. Ebbene CMG Local Solutions è stata premiata per il 12esimo anno consecutivo come Premier Partner di Google. Il secondo approfondimento è sull’Active Listening.

Ascolto attivo, in italiano: usato da CMG Local Solutions e candidamente ammesso, per intercettare dai microfoni di smartphone e Smart TV, e dispositivi vari, con il fine di scoprire sulla carta, i gusti commerciali degli utenti.

Il dubbio e la cultura del sospetto arriva nel momento in cui questo report è stato rimosso dal sito di CMG Local Solutions, guarda caso poco dopo lo scoppio del caso negli USA, ma è ancora visualizzato e visualizzabile tramite l’Internet Cache. Insomma, con la scusa di capire i nostri gusti commerciali e nascondendosi dietro l’AI, le aziende possono serenamente ascoltare i nostri discorsi. Se prima si poteva immaginare, ora è tutto alla luce del sole.