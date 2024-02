Altro che smartwatch! Motorola ha inventato il cellulare ‘da polso’

Durante una delle fiere più importanti nel comparto tech e mobile, Motorola ha presentato il suo cellulare pieghevole.

La fiera è il Mobile World Congress di Barcellona, e in questi giorni è teatro di incredibili e interessantissime anticipazioni. Motorola ha inventato “bendable”, di fatto il primo smartphone al mondo che si può mettere al polso, proprio come un bracciale.

Al momento siamo di fronte a un prototipo, ma in fase molto avanzata, e dunque a breve potremo trovare in commercio questo smartphone da mettere al polso, perché assicura Motorola che servono solo alcuni piccoli aggiustamenti.

Come funziona Motorola Bendable, il cellulare da polso che promette di diventare il prossimo must have tecnologico

Di cellulari pieghevoli ne esistono diversi, ma al momento non hanno ottenuto il successo che forse ci si aspettava.

Ma il modello di Motorola è entusiasmante e sicuramente darà una ventata di entusiasmo nel comparto mobile.

Oltre a essere pieghevole, Motorola Bendable si avvolge completamente al braccio, come un bracciale, e ciò grazie al fatto che l’azienda ha usato un display POLED FHD+ che può essere piegato e modellato in forme diverse a seconda dell’esigenza.

Quando il cellulare è in posizione piatta e distesa, il display da 6,9″ offre un’esperienza Android come di consueto. Da verticale, grazie alla sua flessibilità, il dispositivo può essere regolato in una posizione autonoma, senza un portacellulare di sostegno. Lo smartphone si può poi avvolgere intorno al polso, e utilizzare tutte le funzioni in modo facile e veloce.

Oltre al design che farà sicuramente da apripista ai nuovi cellulari, il Motorola Bendable offre un’esperienza ancora più interattiva grazie all’uso della IA. Infatti l’utente viene invitato dall’Intelligenza Artificiale a scattarsi un selfie, e in pochi istanti la IA crea dei temi personalizzati in base allo stile del soggetto.

L’Uso della IA per Motorola e Lenovo è una scelta che viene offerta agli utenti che scelgono di acquistare i nuovi modelli di cellulari. Come annunciato da Lenovo (di cui Motorola fa parte dal 2016 ndr), ecco la mission aziendale:

Gli utenti possono interagire con il proprio assistente MotoAI personale per rispondere a domande, bozzare messaggi, pianificare attività e molto altro ancora. Mentre la maggior parte degli LLM esegue operazioni basate su cloud, MotoAI può elaborare dati ed eseguire attività localmente sul dispositivo. che offre agli utenti una maggiore privacy dei dati.

Non resta dunque che attendere lo sbarco di Motorola Bendable sul mercato, che a quanto si sa finora potrebbe avvenire già nella seconda parte del 2024.