Android 15, grosso passo in avanti con la nuova funzione: è fantastica

Android 15 implementa una nuova funzione che rappresenta un enorme passo avanti per il sistema operativo e la user experience.

Il lavoro svolto da Google in questi anni nel miglioramento e nell’ampliamento dei propri servizi sta consentendo all’azienda americana di mantenere il ruolo di leadership sia nel campo dei browser che in quello dei sistemi operativi per dispositivi mobile. Al pari di iOS, infatti, Android rappresenta l’eccellenza poiché garantisce velocità, accessibilità, semplicità di utilizzo, connessione automatica dei dati tra tutti i dispositivi su cui si utilizza un account Google.

Inoltre Google rappresenta il punto d’approdo principale per tutti gli sviluppatori di applicazioni, il che consente di avere una scelta praticamente illimitata di app per il sistema Android e dunque una varietà di funzioni superiore a qualsiasi altro sistema, iOS compreso. L’ultima versione del sistema operativo ha apportato numerose novità e altre ancora ne arriveranno.

Tra quelle che ci sono in sviluppo, una in particolare potrebbe modificare in positivo la user experience degli utenti Android. A parlarne è stato l’esperto di Android Autority Mishaal Rahman, il quale ha rintracciato la nuova funzione all’interno del codice della Beta 2 di Android15 QPR1.

Ma di cosa si tratta? E per quale ragione rappresenta un grosso passo in avanti per gli utenti Android?

Android 15, la nuova funzione è fantastica: ecco come cambierà il modo di utilizzare lo smartphone

Se utilizzare lo stesso account Google su smartphone, tablet e PC di certo vi sarete accorti che tutte le notifiche vengono duplicate, ovvero le si ritrova su ogni dispositivo, e che se provate ad eliminarle sullo smartphone queste rimangono sugli altri dispositivi. La nuova funzione consentirà di gestire le notifiche da un unico dispositivo e di cancellarle una sola volta.

Poter eliminare le notifiche da un solo dispositivo è sicuramente una comodità per chi utilizza gli account da diversi dispositivi, ma potrebbe anche essere problematico se allo stesso account lavorano o semplicemente hanno accesso più persone. Potrebbe capitare ad esempio che uno degli utilizzatori cancella la notifica su smartphone e l’altro non possa più visualizzarla su PC o tablet.

Niente paura, però, perché Google ha pensato anche a questo, la funzione sarà attivabile e disattivabile manualmente in qualsiasi momento. Per farlo basterà andare sulla sezione “Notifiche” e selezionare il flag sulla voce corrispondente alla funzione. Non resta dunque che attendere che la funzione venga resa disponibile a tutti con un aggiornamento.

Rahman ha specificato che la nuova funzione non sarà esclusiva dei Pixel, il codice in cui è stata trovata fa infatti riferimento alla versione AOSP delle impostazioni di Android, il che significa che è pensata per funzionare su tutti i dispositivi che utilizzano il sistema operativo di Google.