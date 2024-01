Apple, aggiornamento ‘super’ interessante sulla fotocamera di iPhone 15: in pochi l’hanno già scoperto

Apple ha da poco lanciato un aggiornamento dedicato alle fotocamere degli iPhone 15. Ecco di cosa si tratta, lo sanno in pochi.

Gli aggiornamenti per la casa della mela non finiscono mai. In attesa del major update ad iOS 18 previsto il prossimo settembre, in questi mesi l’OEM di Cupertino sta provvedendo a rilasciare alcune versioni migliorate del suo software con nuove funzionalità e miglioramenti sia a livello di app che di interfaccia.

Ed in questo senso, nei giorni scorsi è stato reso disponibile un update parecchio interessante soprattutto per le fotocamere degli iPhone 15. Aggiornando il melafonino all’ultima versione, si avrà la possibilità di godere di un piccolo grande miglioramento che dovreste conoscere subito. Lo hanno scoperto in pochissimi per ora, ma dopo aver iniziato ad utilizzarlo non riuscirete più a farne a meno. Ecco di cosa si tratta.

Aggiornamento di Apple per la fotocamera di iPhone 15: come funziona

Grazie all’ultimo aggiornamento di iOS appena rilasciato da Apple, tutti i possessori di iPhone 15 avranno la possibilità di godere di una nuova funzionalità migliorata per ciò che riguarda la fotocamera. Con una rivisitazione di uno strumento che ora è diventato ancor più intuitivo e facile da utilizzare, con potenzialità enormi per poter sfruttare a pieno tutto ciò che i sensori di ultima generazione hanno da offrire.

Stiamo parlando della modalità Ritratto, una fantastica funzionalità della fotocamera che va utilizzata posizionando il soggetto alla giusta distanza e ottenendo una resa visiva unica nel suo genere. Con lo sfondo sfocato e la persona in primo piano. Di recente, è stata introdotta la nuova modalità Smart Portrait, che utilizza tutti i sensori – compreso il LiDAR – per poter creare una mappa di profondità in 3D della scheda. Se c’è un muro alle spalle e il soggetto e vicino a te, ora iPhone riconoscerà il tutto e applicherà una sfocatura precisa.

In realtà questo sistema esisteva già da prima, ma come modalità separata che andava selezionata prima di scattare la foto. Ora invece con iPhone 15 e 15 Pro diventa tutto automatico. Se viene rilevato il volto di un essere umano, di default verranno catturate le informazioni di profondità. E non solo perché, se toccherete un soggetto per concentrarvi su di esso, tutte le informazioni verranno acquisite. In ogni momento, anche se siete al buio, grazie all’ausilio del LiDAR. Vi consigliamo di aggiornare subito il melafonino per godere ora dell’enorme novità.