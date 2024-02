Apple, il nuovo aggiornamento sarà una vera e propria rivoluzione: mai visto nulla del genere

Svolta per i possessori di iPhone: Apple prepara la rivoluzione, tantissime novità con il nuovo aggiornamento. Mai visto nulla del genere su iOS.

Tanti aggiornamenti in pochi mesi. Il nuovo sistema operativo iOS, nato a settembre insieme agli iPhone 15, ha subito già tantissime variazioni tenuto conto che a gennaio è stato rilasciato l’update 17.3. Il colosso di Cupertino sta correndo, ma verso dove?

La stampa internazionale è convinta che Apple voglia raggiungere lo zenit, un qualcosa di mai visto prima sugli aggiornamenti del proprio sistema operativo. Un po’ perché costretto (vedi l’adattamento alle nuove normative UE che Apple ha sempre mal digerito) un po’ per rispondere ai competitor (Google ma soprattutto Samsung) il colosso di Cupertino affretta i tempi.

Cosa bolle in pentola? Per ora nulla di ufficiale, ma tante indiscrezioni convogliano verso un unico obiettivo, il nuovo aggiornamento che sta sviluppando Apple sarà una vera e propria rivoluzione: mai visto nulla del genere, almeno sotto il profilo della quantità.

Apple, iOS 18 bello abbondante: tra l’Intelligenza Artificiale e una nuova versione di Siri

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua consueta Power On di Bloomberg, è convinto che Apple stia dando un senso a quel miliardo (e passa) di investimenti che Tim Cook ha deciso di sfruttare per l’Intelligenza Artificiale generativa, per un piano strategico definito “molto ambizioso”.

Si tratterebbe di una vasta gamma di funzionalità che utilizza l’intelligenza artificiale generativa, inclusa una nuova versione di Siri. Nella sua ultima newsletter Gurman è sicuro che tutti i dubbi iniziali sull’AI siano stati definitivamente fugati, così le direttive partono dalla voglia di “recuperare il tempo perduto”.

Per questo il vicepresidente senior dell’apprendimento automatico e della strategia AI di Apple, John Giannandrea, insieme al vicepresidente senior dell’ingegneria del software Craig Federighi hanno dato mandato di spingere sull’acceleratore per Apple-GPT. Qui nasce il concept di una versione più intelligente di ‌Siri, profondamente integrata con l’intelligenza artificiale, da rilasciare – almeno queste sarebbero le intenzioni – con l’update iOS 18 che introdurrà funzionalità in esecuzione sul modello LLM.

Un Siri più evoluto e l’app Messaggi che consentirà agli utenti di rispondere a domande complesse e di completare automaticamente le frasi in modo più efficace. Particolare attenzione anche all’integrazione dell’AI su Xcode, per aiutare gli sviluppatori a scrivere il codice più rapidamente, allineandolo a servizi come GitHub Copilot di Microsoft. AI su Apple Music e su app di produttività come Pages e Keynote, AI perfino all’interno all’interno di AppleCare. Avanti tutta, dunque: presto Apple, che è tardi!