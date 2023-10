Apple, iPhone ha un problema serio: cosa succede mentre è in carica

Scoperto un nuovo fastidioso problemi su tutti gli iPhone di ultima generazione lanciati da Apple. Cosa succede mentre sono in carica.

Se da una parte gli iPhone rappresentano il meglio che c’è sul mercato degli smartphone, dall’altro i dispositivi di ultima generazione di Apple stanno facendo parecchio discutere. Per via di alcuni bug e problemi che stanno venendo riscontrati dai consumatori, soprattutto per ciò che riguarda i nuovi iPhone 15 resi disponibili solamente qualche settimana fa.

Tra i problemi più comuni, segnaliamo il titanio per la scocca posteriore che è molto fragile, il surriscaldamento eccessivo e i rallentamenti vari. Ma non solo perché, stando a quanto emerso, ci sarebbe un altro bug che riguarda l’iPhone quando si trova in carica. Ora la palla passa all’azienda californiana, che avrà il compito di individuare la causa dell’errore e correggere il tutto al più presto possibile con un aggiornamento del software di sistema.

Problema sugli iPhone: ecco cosa succede quando sono in carica

Un errore non da poco e del quale si parla da ormai qualche settimana. Secondo quanto segnalato da numerosi utenti con thread dedicati su Reddit e post su X, pare che gli iPhone stiano dando problemi quando sono in carica. E Apple ancora non sia riuscita a risolvere il bug, causando malcontenti e lamentele di ogni genere.

In particolare, sempre più consumatori lamentano il fatto che l’iPhone lasciato sotto carica tende a spegnersi da solo per alcune ore. E a testimoniare il tutto ci hanno pensato gli screenshot dei tempi di ricarica,a che hanno dei veri e propri vuoti nel bel mezzo della notte. E se in alcuni casi l’errore nemmeno viene considerato, in altri può risultare fatale. Per esempio se c’è una sveglia puntata la mattina presto che non suona, proprio perché il dispositivo risulta essere inattivo.

Per accorgervi subito che anche a voi è successa questa cosa, potete vedere i grafici che mostrano l’andamento della batteria oppure più semplicemente verificare se al mattino l’iPhone vi chiede di inserire il codice di sblocco. Se si verifica questa cosa, molto probabilmente anche voi siete stati colpiti dal problema.

Sembra comunque che Apple sia già a conoscenza del problema e stia lavorando per risolvere. Sempre su Reddit, un utente ha mostrato uno screenshot nel quale ha contattato l’assistenza per avere delucidazioni in merito. Di risposta, l’assistente ha spiegato che c’è già un fix che verrà rilasciato nei prossimi giorni con un nuovo aggiornamento del software di sistema iOS.