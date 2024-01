Apple, la novità che ti semplifica la vita: finalmente una funzione di cui nessuno vorrà più fare a meno

Non tutti conoscono questa utilissima funzione resa disponibile da Apple e che rende tutto più facile: come funziona e di che si tratta?

Le curiosità e gli aspetti interessanti da approfondire quando si parla del mondo della tecnologia non finiscono davvero mai, poiché quello in questione è un ambito sempre ricco di elementi, funzionalità e feature da scoprire. L’attenzione è sempre alta, da parte degli utenti, visto che in molti casi le funzioni possono semplificare determinate azioni quotidiane che si svolgono tramite i dispositivi cui si accede.

Che si tratti infatti di intrattenimento, di comunicazione, o ancora di ragioni professionali e di studio, la tecnologia rappresenta un valido alleato, un mondo a cui accedere tramite computer, tablet e smartphone. Un perfetto esempio, in tal senso, è rappresentato dalla Apple, la nota azienda produttrice di sistemi operativi e dispositivi tra cui l’iPhone. Proprio di tale smartphone si parla in tal caso, a proposito di una funzione preziosa che rende tutto estremamente più semplice.

Infatti, gli utenti che sono in possesso di iPhone 15 Pro e Pro Max hanno la possibilità di usufruire di un elemento che non solo può tornare molto utile ma che, una volta scoperto per chi non lo conosce, sarò impossibile farne a meno. Tale aspetto si lega all’utilizzo, in particolare, del tasto azione, un pulsante cioè programmabile e che può venir impiegato per portare a compimento diversi compiti, tra cui proprio la funzione in oggetto.

Apple, occhio a questa utilissima funzione su iPhone 15 Pro e Pro Max: cosa si può fare col pulsante azione

Gli aspetti da conoscere, gli strumenti e le possibilità a disposizione degli utenti in possesso dell’Apple Phone 15 Pro e Pro Max sono davvero tantissime, come quelle legate al pulsante azione, che fra le diverse azioni a cui poter far riferimento, prevede anche quella del traduttore vocale. I passaggi per riuscirci sono davvero semplicissimi e il tutto si può svolgere in un minuto.

Chi possiede dunque tali dispositivi Apple dovrà agire affinché la pressione fatta sul pulsante azione faccia accedere alla traduzione vocale. Al riguardo, occorre in primo luogo aprire l’app Impostazioni e focalizzarsi sul tab Azione. Fatto ciò, ci si troverà in un pannello che dà la possibilità di scorrere fra i diversi comandi da poter associare. Coloro che sono interessati a selezionare la funzione della traduzione vocale dovrà impostare il comando Traduci, il quale aprirà il traduttore.

Operazione semplicissima dunque che mostra, una volta ancora, la semplicità e la ricchezza in termini di strumenti e possibilità resi disponibili dalla tecnologia in generale e da Apple in particolare. Proprio riguardo la Mela Morsicata, agli interessati farà piacere sapere che, stando alle più recente indiscrezioni, la Mela Morsicata dovrebbe apportare il pulsante anche sugli iPhone 16 “lisci”. Altresì, la lineup del telefoni 2023 di Apple potrebbe veder introdotto anche un altro tasto capacitivo legato alla registrazione delle clip.