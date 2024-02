Apple, l’impostazione da modificare subito sugli iPhone: così i ladri non hanno scampo

Come ingannare l’attesa per l’arrivo del nuovo aggiornamento iOS di Apple: ecco l’impostazione da modificare su iPhone, a prova di ladri.

Mentre Android 15 viaggia alla sua andatura, e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che arrivi nei telefonini marchiati dal Robottino Verde di tutto il mondo, il rilascio di iOS 17.3 avvenuto a gennaio inoltrato sugli iPhone, è quasi passato. Incredibile la differenza oggettiva (che può voler dire tutto o niente) tra i due sistemi operativi, completamente differenti in tal senso. Soltanto dopo la metà di gennaio Apple ha rilasciato iOS 17.3, scaricabile su tutti gli iPhone.

Soltanto dopo il download, infatti, gli utenti saggeranno la forza della “Protezione del dispositivo rubato” un’ulteriore difesa contro qualcuno che vuole rubarti l’iPhone ed è a conoscenza del codice.

Non potrà più farlo, proprio perché la “Protezione del dispositivo rubato” impedisce l’esecuzione di operazioni critiche riguardanti il dispositivo e l’ID Apple (come modificare il codice del dispositivo o la password dell’ID Apple) richiedendo l’autenticazione biometrica con Face ID o Touch ID, senza la possibilità di utilizzare il pass code come alternativa.

Apple, in arrivo iOS 17.3.1. Bisogna modificare per forza un’impostazione nell’iPhone. È utilissimo

Macrumors assicura che Apple sta testando internamente già un aggiornamento iOS 17.3.1 per iPhone e potrebbe rilasciarlo a brevissimo. Ovviamente si tratta di un aggiornamento minore, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi, che risolve principalmente bug del software e/o vulnerabilità della sicurezza. L’aggiornamento più ampio, invece, sarà iOS 17.4.

È ancora in fase di beta testing, ma i ben informati assicurano che contiene nuove funzionalità, tra cui importanti modifiche all’App Store nell’UE, trascrizioni dei podcast di Apple, SharePlay per HomePod, nuove emoji, preparativi per il lancio di CarPlay di prossima generazione entro la fine dell’anno, e altro ancora. In un comunicato stampa, Apple ha confermato che iOS 17.4 verrà rilasciato a marzo. Tanto per far capire la velocità a cui viaggiano quelli di Cupertino. Una cosa alla volta, però. Già adesso possiamo fare qualcosa di più per la difesa dei nostri Melafonini, sempre più oggetto di mira di qualche male intenzionato. Per esempio cambiare necessariamente una impostazione di blocco.

Sì perché così come ci viene dato in dotazione, l’iPhone non è al riparo da brutte sorprese. Anzi, tutt’altro: un ladro potrebbe entrare in un centro di controllo e metterti il Melafonino offline, per esempio, anche se bloccato. Per risolvere questo problema basta seguire un rapido percorso, partendo dalle impostazioni, face ID e codice, scrollare verso il basso fino ad arrivare a centro notifiche: va disabilitato. Ora, quando l’iPhone in questione è bloccato, non sarà più possibile accedere al centro di controllo.