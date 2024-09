Apple, stop alla produzione per questi 3 iPhone: i modelli al fine vita

Apple ha deciso di non produrre più tre iPhone. I modelli ormai sono alla fine: ecco quali non sarà più possibile acquistare.

Come succede ogni anno, con la presentazione dei nuovi modelli di smartphone, la multinazionale di Cupertino decide di rivelare quali sono i modelli che non avranno più vita. In attesa di vedere in commercio gli iPhone 16, già sono stati comunicati i tre dispositivi che non saranno più in produzione.

I nuovi modelli di iPhone 16 sono stati presentati ufficialmente nella giornata di lunedì 9 settembre e l’apertura dei preordini quest’anno cadrà di venerdì 13 settembre. Un evento che in molti seguono con attenzione, non solo perché si ha intenzione di acquistare il dispositivo nuovo, ma anche per capire quali saranno i modelli che non saranno più prodotti e venduti. Infatti, è interessante notare come Apple ha interrotto la produzione di 3 iPhone e comunicato quali sono i modelli che non avranno il supporto iOS 18.

Apple, 3 iPhone non saranno più prodotti: ecco quali sono

Per prima cosa è bene sottolineare che gli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X non saranno aggiornati a iOS 18. Questo perché sono considerati obsoleti perché lanciati nel 2017 e per questo non riceveranno l’ultimo aggiornamento. Gli ultimi dispositivi che invece riceveranno l’aggiornamento saranno iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR che, con ogni probabilità, perderanno il supporto dal prossimo anno.

Tuttavia, l’ultima importante novità è che la multinazionale di Cupertino ha interrotto la produzione di iPhone 13, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, in quanto non saranno più disponibili tramite i canali ufficiali dell’azienda, ma solo negli store di terze parti. È certamente un’ottima occasione per acquistarli in questo periodo a prezzi ridotti, in quanto le diverse catene saranno interessate a sbarazzarsi dei pezzi rimasti.

Questo però non vuol dire che iPhone 13, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max non saranno più supportati da Apple, questo perché riceveranno iOS 18 la prossima settimana, con i suoi relativi fix di sicurezza. Tra l’altro, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max saranno in grado di supportare Apple Intelligence non appena sarà possibile.

Inoltre, dopo la presentazione degli iPhone 16 avvenuto lunedì scorso, la multinazionale americana ha pubblicato sul suo sito ufficiale un documento PDF con un elenco di tutte le nuove funzioni e modifiche che arriveranno lunedì 16 settembre con l’introduzione di iOS 18. Una lista simile è disponibile anche per quanto riguarda PadOS 18.