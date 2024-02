Bonus cellulari e Internet confermato anche per il 2024, ma attento: hai poco tempo per richiederlo

Bonus cellulari e Internet confermato anche per il 2024, ma attento alle date di scadenza: hai poco tempo per richiederlo.

Per anni, molto spesso le persone si sono domandate quando e se prima o poi il governo avrebbe preso in considerazione la possibilità di rilasciare un bonus per i cellulari per chi non può permettersi di acquistarne uno. D’altronde sta diventando un bene davvero primario al giorno d’oggi, e soprattutto è sempre più difficile trovarne uno economico che sia più o meno alla portata di tutti.

Questo bonus particolare di cui vi stiamo per parlare, che era partito sotto forma di sperimentazione nel 2022, è dedicato a tutti coloro che convivono con gravi disabilità e che siano ovviamente certificate nel verbale rilasciato dall’INPS.

La notizia decisamente positiva è che il bonus proseguirà fino al 2025, dunque se non si fa in tempo, si può sempre rimandare la domanda al prossimo anno. Come vi dicevamo, si tratta di un’agevolazione del tutto dedicata ai soggetti che hanno “gravi limitazioni della capacità di deambulazione”, in sintesi la disabilità deve essere fisica.

Bonus per i cellulari: fai attenzione, hai “poco” tempo per poterlo richiedere

Prima, però, dobbiamo mettere in chiaro delle cose. Per quanto riguarda l’anno che è passato, dunque il 2023, il bonus è stato dato ai richiedenti che avevano fatto domanda dal mese di gennaio al mese aprile. Chi ha fatto la richiesta ha ottenuto delle tariffe agevolate dal 30 aprile, in totale per la durata di un anno. Poi con il rinnovo, gli operatori dovranno cedere ai richiedenti che rispettano i requisiti: uno sconto del 50% sulle tariffe voce e dati oppure solo per internet, o addirittura uno del 50% sui diversi piani per la telefonia mobile.

Passiamo invece a tutti quelli che che avevano ottenuto il bonus lo scorso anno, in questo caso ci riferiamo agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, loro otterranno uno sconto fino al 30 giugno del 2024. Chi invece non aveva avuto modo di ottenere il bonus, avrà decisamente modo di fare una nuova domanda.

La legge infatti mette in chiaro che tutti gli operatori telefonici hanno il diritto di informare i loro clienti tramite un messaggio o altri mezzi, dunque se non doveste ricevere un avviso, ricordatevi di segnalarlo in tempo così da poter ottenere il bonus senza rischiare di perderlo solamente perché non ne eravate a conoscenza.