Cammini guardando lo smartphone? Ecco perché dovresti smettere subito

Se sei abituato a camminare guardando il tuo cellulare, allora c’è una ragione per cui dovresti finirla immediatamente. Ecco qual è

Da quando c’è stato il boom di smartphone in quest’era più tecnologica che mai, esso è entrato a far parte delle nostre vite, al punto da essere fondamentale.

Lo smartphone è diventato uno strumento che usiamo costantemente, perché sono lontani i tempi in cui, con i primi cellulari si potevano soltanto fare chiamate e mandare messaggi. Oggigiorno ci sono una miriade di opzioni da sfruttare, perché i cellulari sono dotati di fotocamere digitali per fare foto di un certo livello, sono dotate di possibilità di realizzare video di qualità. E poi, hanno davvero le più disparate applicazioni che ci consentono di acquistare qualunque cosa, solo con un click, di ricevere aggiornamenti di vario genere, e la lista di cose che si possono fare è talmente lunga che non può essere messa tutta per iscritto.

In un contesto del genere, è chiaro che ormai questo oggetto è diventato un archivio di informazioni personali e dati sensibili che perderlo sarebbe una vera disgrazia. Ma c’è una cosa che andrebbe assolutamente evitata con i cellulari, ovvero camminare per strada con essi. Ecco il motivo.

Se cammini per strada guardando il tuo smartphone, non farlo più: ecco perché

Quando usciamo, ci capita di notare spesso persone che camminano per strada guardando il cellulare.

In realtà questo avviene un po’ ovunque, anche nei bar e nei ristoranti. Sono tante le persone che invece di conversare tra loro, guardano lo smartphone. Uno studio del 2020, in particolare, ha rilevato che un quarto di coloro che stanno attraversando le intersezioni, lo fa guardando il proprio telefonino. Il problema è che, secondo la suddetta ricerca, in molti non sarebbero completamente consapevoli della distrazione che hanno mentre stanno camminando.

Il vero rischio di una cosa del genere è piuttosto chiaro: se una persona cammina guardando il cellulare con uno smartphone, il pericolo che vada incontro a infortuni, aumenta. Secondo gli scienziati, questa situazione può essere chiamata “cecità cognitiva”. Il fatto che le persone guardino il proprio cellulare mentre camminavo è una pratica di distrazione che può essere molto rischiosa e che non può certo essere ignorata. Tra l’altro, stare sempre al telefono crea problemi a umore, postura, e distrae anche dai propri obiettivi.