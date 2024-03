Chi passa da Android ad iPhone quali modelli di smartphone preferisce? Lo studio non lascia dubbi

Quali sono i modelli di smartphone preferiti dagli ex utenti Android: i modelli maggiormente scelti che emergono dallo studio

Sono tanti e diversi gli aspetti interessanti da poter approfondire, quando si parla in generale del mondo della tecnologia, e quindi di app, servizi, dispositivi come gli smartphone e così via. La tecnologia è infatti un elemento sempre più rilevante nella vita di tutti i giorni, visto che occupa un peso ed ha un ruolo importante nelle attività di tutti i giorni degli utenti.

In tal senso, basti pensare alla comunicazione, alla produttività, all’intrattenimento, giusto per citare tre ambiti in cui gli aspetti tecnologici la fanno da padroni. Come ben noto, nel campo degli smartphone, la scelta è ampia visto che il mercato propone diverse possibilità di scelta tra modelli che si distinguono per fasce di prezzo, caratteristiche, sistema operativo e molto altro ancora.

E proprio il sistema operativo è lo spunto interessante da approfondire in questo caso, in considerazione del nuovo studio pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners, (CIRP). Tale studio si è infatti soffermato sull’utenza che, durante gli ultimi mesi, ha effettuato il passaggio da Android a iOS. Si tratta di una tendenza stabilizzatasi e che permette di saperne di più a proposito dei modelli di iPhone che vengono preferiti dagli ex Android.

Smartphone e iPhone, i modelli preferiti degli ex utenti Android: non top di gamma

Desta dunque attenzione l’aspetto degli smartphone preferiti dall’utenza in precedenza Android e che si rivolge ad Apple, e dunque iPhone e iOS. Stando allo studio e i relativi dati di CIRP, i quali monitorano le vendite dell’anno scorso in ambito smartphone sino alla conclusione del dicembre 23, gli iPhone maggiormente popolarti per chi proviene da Android sono stati iPhone 14 e 14 Plus.

Secondo tale analisi emerge che tali utenti non hanno rivolto la propria preferenza verso i top di gamma della lineup della Mela Morsicata, optando invece per i due modelli base. È chiaro che la quota di mercato rispetto ad iPhone 15 è esigua, visto che il relativo lancio sul mercato è avvenuto solo nei mesi precedenti alla conclusione della ricerca. Le problematiche inerenti le disponibilità potrebbero aver rappresentato un freno per lo switch di tanti.

Desta interesse poi anche la quota di mercato a proposito dell’iPhone SE, la cui scelta ha riguardato il dieci per cento di chi è passato Android. L’otto per cento invece ha scelto iPhone 12. Nel complesso, il trentasette per cento di coloro che sono passati da Android ad iPhone hanno optato per un iPhone Pro oppure Pro Max.