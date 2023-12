Come avere foto che sembrano scattate con uno smartphone costosissimo: la guida

Il tuo smartphone non fa foto professionali? Niente paura, c’è un modo per scattare come se avessi un device di altissima fascia.

Non tutti gli smartphone nascono uguali e una delle funzioni che maggiormente ormai li distingue è la capacità della fotocamera di far passare uno scatto fatto con uno smartphone per una foto realizzata con una macchinetta fotografica professionale.

Se sei alla ricerca di un device che sia in grado di scattare come una reflex o addirittura come una mirrorless devi essere disposto a spendere e il brand su cui potresti finire per orientarti è quello della Mela. Non si può infatti negare che quello che i nuovi iPhone 15 Pro sono in grado di pompare dalle ottiche al loro interno risulti di altissima qualità.

Ma è davvero necessario spendere per acquistare un iPhone 15 Pro per avere le funzioni di una macchinetta fotografica che fa le telefonate? In realtà puoi avere risultati eccezionali anche senza spendere una fortuna. Tutto quello che devi fare è conoscere il tuo smartphone oppure scaricare una app.

Foto professionali con uno smartphone, tutto a portata di dito

Le foto con gli smartphone stanno smettendo di assomigliare a francobolli sbiaditi e ci sono diversi esperimenti che dimostrano come, utilizzando i prodotti di fascia molto alta, sia possibile ottenere risultati pressoché indistinguibili da quelli che si ottengono con fotocamere, e anche videocamere, professionali. Ma che cos’è che distingue ancora una foto fatta con lo smartphone da quelle scattate con una macchinetta fotografica reale? La messa a fuoco.

Forse non te ne sei mai accorto ma distingui una foto fatta con lo smartphone da una fatta con una macchinetta perché nella foto fatta con lo smartphone non c’è profondità di campo, non c’è effetto bokeh e tutto è a fuoco sia il primo piano sia lo sfondo. Con le macchinette fotografiche invece è possibile aprire e chiudere il diaframma e scegliere la profondità di campo per creare effetti artistici.

I nuovi iPhone 15 Pro sono in grado di gestire la profondità di campo ma se cerchi uno smartphone in grado di lavorare come un modello Pro in realtà ti basta acquistare l’IPhone 15 base e sfruttare poi quello che c’è tra gli strumenti di editing che il device ti mette a disposizione.

Grazie al sistema con cui sono scattate le fotografie, infatti, anche l’iPhone 15 classico ti permette di mettere a fuoco dopo lo scatto. Ma che cosa fare se non hai un iPhone? Puoi affidarti alle app.

Te ne segnaliamo un paio che sono in grado di individuare ciò che c’è in primo piano e staccarlo dallo sfondo con un più che discreto effetto. Si tratta di sistemi che lavorano molto con l’intelligenza artificiale. La prima app da provare assolutamente è Youcam Perfect, disponibile per Android e iOS, attraverso uno strumento apposito consente di trasformare lo sfondo rispetto al primo piano in una entità poco definita.

Un’altra app molto interessante si chiama Auto Blur e consente anche di creare simpatici effetti non solo con lo sfocato ma anche con il cosiddetto effetto tiltshift, che fa assomigliare le foto di paesaggio alle foto scattate alle miniature.