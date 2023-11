Come liberare spazio su iCloud con il tuo iPhone in pochi secondi: segui questi passaggi

Puoi liberare spazio su iCloud con il tuo iPhone tramite una semplice e rapida procedura: tutto risolto in pochi secondi, scopri come fare.

La mole di file e contenuti digitali aumenta passo dopo passo, portando la memoria del proprio iPhone ad essere satura. Per questo motivo si cerca di memorizzare i vari contenuti sul cloud di Apple, così da distribuire adeguatamente il grande carico di dati in proprio possesso.

L’iCloud di Apple è un servizio che permette di conservare foto, video e documenti di ogni tipo in maniera semplice ed efficace. Con il tempo l’accumulo di file e documenti può diventare seriamente un problema, rendendo impossibile continuare ad utilizzare la connessione tra iPhone e il cloud di riferimento. A tal proposito è utile conoscere il sistema per liberare spazio con il proprio dispositivo mobile. La procedura richiede pochi secondi che doneranno nuovamente all’utente la possibilità di usare questa memora volatile.

La procedura per liberare spazio su iCloud con iPhone: tutti i passaggi da seguire

Avere la memoria piena impone necessariamente un’analisi dei contenuti salvati perché, spesso, si ravvisano elementi che consideriamo non più utili. Il grande ecosistema Apple è formato da vari dispositivi e moltissime funzioni in grado di risolvere specifiche problematica, anche tramite l’uso del proprio iPhone.

Se notiamo la memoria di iCloud piena recuperiamo l’iPhone e dirigiamoci subito nella sezione “Impostazioni” per poi cliccare sul proprio nome in alto. Nella schermata appena aperta si dovrà cliccare sulla voce “iCloud” così da vedere la situazione del servizio.

All’interno della sezione “iCloud” del proprio iPhone bisognerà selezionare l’opzione “Gestione spazio” oppure “Manager Account Storage“. Dalla schermata di riferimento bisogna scorrere fino all’app “Imessages” per poi selezionare “Top Conversation” così da vedere quali sono le conversazioni presenti sul servizio che occupano più spazio. Qui sarà necessario cliccare su “Edit” per selezionare le conversazioni non più necessarie.

Attraverso pochi e semplici passaggi si renderà il servizio Apple più leggero. In questo modo non ci si dovrà più preoccupare della memoria piena di iCloud, semplificando in maniera decisamente importante la propria esperienza con l’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Insomma, da oggi in poi gli utenti che tendevano a riempire la memoria del cloud risolveranno in pochi secondi questo problema grazie ad un trucco facile da utilizzare e disponibile in ogni occasione.