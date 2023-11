Come ottenere foto di qualità con lo smartphone: tutti gli step per scatti a prova di social

Lo sai che puoi ottenere foto di qualità con il tuo smartphone? Ci sono degli step da seguire per ottenere delle foto uniche e belle come quelle dei fotografi.

La fotografia è una passione che accomuna molti, soprattutto poi con l’arrivo degli smartphone è diventata accessibile a tutti. Comprare infatti una macchina fotografica professionale non ha un costo basso e proprio per questo motivo in molti decidono di investire in uno smartphone che ormai è sempre con noi in ogni momento della giornata e pronto a fotografare tutto.

Ormai infatti gli smartphone vengono scelti più per la qualità della fotocamera che per le loro caratteristiche standard. Ovviamente ci sono dei pro e dei contri sulla fotocamera di uno smartphone ma vince comunque visto i costi che hanno le reflex oltre poi alla praticità. Ci sono degli step però da seguire per ottenere delle foto perfette anche con il proprio cameraphone.

Fotografie di qualità con lo smartphone: questi i consigli

Serve avere uno smartphone con un’ottima fotocamera ma bisogna anche sapere come utilizzarla. Fare delle foto artistiche con il proprio smartphone è possibile e non serve neppure passarle al pc per poterle lavorare perché anche questo è possibile farlo attraverso il proprio telefono. Il primo consiglio è quello di attivare la griglia alla fotocamera in modo che sarà molto più semplice comporre l’immagine.

Step per foto di qualità con smartphone (tecnozoom.it)

In questo modo si otterrà uno scatto bilanciato e le linee guida aiuteranno a catturare perfettamente l’immagine. Il secondo consiglio è quello di non utilizzare lo zoom poiché la fotografia potrebbe perdere poi di qualità. Solitamente gli ultimi modelli hanno delle diverse lunghezze focali incorporate che si possono applicare.

In alternativa si possono aggiungere delle lenti al proprio smartphone. Si tratta di lenti esterne che consentono di ottenere diversi effetti, tra le più comuni in commercio ci sono: lente zoom, lente fish-eye, lente grandangolo e lente macro. Queste aggiunte sono piccole e comode anche da portare con se e permetteranno di avere degli effetti molto particolari.

Il terzo consiglio è quello di pulire sempre la lente prima di scattare delle foto. Il quarto consiglio è quello di prestare attenzione al soggetto che si vuole fotografare. Inutile dire che importante è anche la luce. Solitamente bisogna evitare le zone d’ombra e fotografie in controluce. Ricordati poi di impostare sempre la risoluzione al massimo.

Una volta scattata la foto potrai modificarla e ottimizzarla sempre attraverso il tuo smartphone. Ci sono infatti delle applicazioni che puoi scaricare che aiutano proprio in questo. Tra le più famose troviamo: VSCO, Canva, YouCam Perfect, Pixlr e Polarr. Non ti resta ora che seguire tutti i consigli per ottenere delle foto uniche. Inoltre