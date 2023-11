Come risparmiare sulle riparazioni del cellulare: così diventa semplicissimo

Non tutti lo sanno ma è possibile risparmiare sulle riparazioni del cellulare. C’è un trucchetto che si può fare a casa ed è semplicissimo: ecco cosa sapere.

Quando si decide di riparare una parte del telefono arriva la questione più delicata, ovvero il prezzo dell’intervento e della sostituzione dei pezzi. Per fortuna c’è un trucco che permette di risparmiare.

Pezzi di ricambio e manodopera fanno paura a molte persone, proprio per questa ragione i consumatori preferirebbero, per la stessa cifra o poco più, acquistare un telefono nuovo, più recente e con prestazioni migliori. Tuttavia, non tutti sanno che si può tranquillamente risparmiare sulle riparazioni di un cellulare. Basta sapere quale negozio scegliere ed essere più informati. Proprio per questo c’è un trucchetto da fare per conoscere il prezzo del servizio.

Risparmiare sulle riparazioni di un cellulare: ecco che cosa fare

Nella maggior parte dei casi, quando una persona ha bisogno dell’assistenza è perché si è rotto lo schermo dello smartphone oppure la batteria non dà il massimo delle prestazioni. Prima di optare per l’acquisto di un cellulare nuovo è bene conoscere un sito web che potrebbe risolvere un bel dilemma e soprattutto far risparmiare sulle riparazioni.

A svelare il trucchetto è stato il tiktoker Nicolò Amadani il quale ha rivelato il nome di un sito web dove recarsi ogni volta che bisogna fare una riparazione. Il sito in questione che va cercato su Google è WeFix.it, una volta dentro al sito si deve selezionare il dispositivo e la parte da riparare (che sia batteria, schermo, fotocamera o altro ancora).

Alla fine del modello da compilare online bisogna inserire anche la località, in questo modo usciranno tutti i negozi che riparano i dispositivi mobili. Infatti, con un solo clic verranno fuori tutti i centri autorizzati più vicini, ma la cosa importante è che i consumatori possono comodamente vedere da casa un preventivo online così da arrivare già pronti alla spesa.

Tutto quello che basta fare è cliccare su “Calcola Prezzo”, così da essere rimandati a una schermata in cui vengono date tutte le informazioni riguarda al centro per la riparazione: orari di apertura e chiusura, il riepilogo della richiesta di riparazione e appena sotto il prezzo della riparazione.

#iphone #android #riparazione #perte #neiperte #tecnologia #fix ♬ Aesthetic – Tollan Kim @amedigitale Ecco come risparmiare sulle riparazioni del tuo dispositivo! 📱 Wefix.it è il servizio che ti permette di: 1️⃣ Prenotare la tua riparazione online in modo facile e veloce! 2️⃣ Conoscere il prezzo della riparazione ancora prima di arrivare in negozio! 3️⃣ Avere una garanzia di 12 mesi sulla riparazione effettuata! 4️⃣ Avere un tecnico dedicato che ti accoglierà in negozio quando consegnerai il tuo dispositivo! Clicca sul mio link in bio per prenotare e ottenere dei vantaggi esclusi utilizzando il codice AMEDIGITALE5 #iFixiPhone ⚒️ #WeFixIT

In questo modo, tutti i consumatori hanno la possibilità di conoscere quanto costa il prezzo della riparazione e scegliere il negozio più conveniente e solo in un secondo momento prendere in esame la possibilità di cambiare modello del cellulare.