Comprare lo smartphone a rate conviene? Ecco per quali modelli si risparmia davvero

Secondo te è conveniente comprare uno smartphone a rate? Non si risparmia con tutti i modelli, ma con alcuni puoi fare un affare. Ecco quali sono i modelli di smartphone che dovresti acquistare pagando a rate.

Ti è mai capitato di acquistare uno smartphone a rate? Di solito, le compagnie telefoniche ti propongono l’acquisto di un nuovo telefono cellulare insieme ad un profilo tariffario personalizzato. Le rate non superano quasi mai i 36 mesi e riguardano tutti i modelli di cellulari: si parte dai top di gamma fino ad arrivare ai modelli che costano di meno o che sono stati messi sul mercato alcuni anni fa. Ognuno ha i suoi gusti e sceglie il modello che preferisce, ma siamo sicuri che convenga sempre rateizzare l’acquisto di uno smartphone nuovo?

Forse non lo sai, ma non è sempre vero che pagare un cellulare a rate convenga. A volte non è così e oggi proveremo a darti alcuni consigli in modo da non farti commettere errori in futuro. Ti spiegheremo quali sono le casistiche che ti permetteranno di ottenere un grande risparmio e quali, invece, devi assolutamente evitare. Sembra che tutte le offerte siano uguali, ma invece non è così. Non sono tutte uguali e tra poco te ne renderai conto. Ecco quali sono gli smartphone da acquistare a rate.

Smartphone a rate, ecco quali dovresti scegliere

Capita spesso che le compagnie telefoniche vendano degli smartphone a rate attraverso alcune proposte commerciali. Secondo alcune ricerche, i modelli più convenienti non sono quelli più costosi, appena messi in vendita, ma quelli di fascia media. Il motivo è molto semplice ed è legato alle offerte che puoi trovare online. Cerchiamo di essere più chiari, in modo da non creare inutili incomprensioni: acquistare uno smartphone tramite una compagnia telefonica conviene sempre, ma a volte risparmi di più acquistando lo stesso cellulare altrove.

Ad esempio, il nuovo iPhone, venduto a rate da uno dei principali gestori telefonici italiani, può convenire se viene acquistato appena uscito. Già dopo un paio di mesi, invece, non conviene più perché si trova a prezzi più bassi in diversi store, sia fisici che online, e potrebbe essere più vantaggioso acquistare quel modello pagandolo per intero. Al contrario, un modello di fascia media, poiché ha un prezzo che tende a non scendere nei negozi di tecnologia ed elettronica, potrebbe fare al caso tuo.

In questi casi, infatti, le compagnie telefoniche riescono a farti risparmiare fino al 40% rispetto ad uno store online o ad un negozio fisico. Ecco perché dovresti prendere in considerazione l’idea di rateizzare un top di gamma soltanto al momento dell’uscita, altrimenti sarebbe meglio valutare l’acquisto a rate di un modello meno gettonato, ma comunque vantaggioso dal punto di vista economico.