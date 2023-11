Con questo trucco lo smartphone Android sarà potentissimo: il sogno di tutti diventa realtà

Il tuo smartphone Android può fare molto più di quello che pensi e può farlo semplicemente con un tocco di dito. Ecco il menù che devi attivare.

Il tuo smartphone Android, ma tieni presente che quello che ti stiamo per mostrare funziona anche sui tablet che hanno il sistema operativo del robottino dentro, può essere un compagno di lavoro e di tempo libero veramente coi fiocchi.

Perché con le ultime versioni si sono aggiunte una serie di funzioni e di caratteristiche che fanno somigliare sempre più questi device portatili a una comoda versione miniaturizzata di un computer. E puoi utilizzare il trucco che ti mostriamo anche in modi molto creativi.

Tutto sa ad attivare la funzione all’interno delle impostazioni del device che possiedi già e potrai poi scoprire tutto ciò che puoi fare scorrendo con le dita sullo schermo, toccando e trascinando. Fino a non molto tempo fa la differenza più grossa tra uno smartphone, o un tablet, e un PC è stata la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Android fa il verso a Windows con questo trucco

Se possiedi un computer ti sei sicuramente abituato ad avere un paio di programmi aperti per controllare magari la posta e allo stesso tempo scrivere sui social oppure fare editing delle foto delle vacanze guardando un tutorial su YouTube. Riuscire a fare la stessa cosa con uno smartphone o un tablet significava perdere moltissimo tempo dovendo passare continuamente da una app ad un’altra con il rischio di chiusure anomale.

Ma adesso il robottino è in grado di gestire il multitasking, viene chiamata modalità multi finestra, su qualunque dispositivo e in barba alla dimensione dello schermo. Ci sono diverse opzioni tra cui lo schermo diviso tra due app, la picture in picture e le finestre mobili non agganciate. Se vuoi sperimentare queste nuove funzioni quello che devi fare è scorrere tra le impostazioni per attivare la modalità multi finestra all’interno delle Caratteristiche speciali.

Ti consigliamo di non soprassedere sul piccolo tutorial a forma di mini video animati che ti consente di vedere tutto ciò che puoi fare per aprire e chiudere le finestre. Una modalità ti permette per esempio di avere, in un menù a comparsa laterale sempre disponibile, le app che usi più spesso o quelle che ti tornano più utili.

Molto comoda è la modalità che consente di avere le app aperte sotto forma di mini finestre che galleggiano sulla schermata principale. Se per esempio hai aperto YouTube con lo smartphone e vorresti liberarti le mani continuando comunque ad ascoltare la musica, quello che puoi fare è attivare la modalità multi finestra e ridurlo a finestra mobile.

Lo vedrai galleggiare sulla schermata principale e non ci saranno più interruzioni: potrai rispondere ai messaggi WhatsApp, leggere le notizie e aprire altre app mentre la musica continua di sottofondo.