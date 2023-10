Con questo trucco semplicissimo aumenti il segnale della tua linea telefonica: basta un codice

Volete aumentare il segnale della vostra linea telefonica? Allora dovete usare questo codice, è un trucco semplicissimo e sempre efficace.

Alle volte, lo scarso segnale della vostra linea telefonica può rappresentare un grattacapo non da poco. Pensate per esempio a quando vi ritrovate in situazioni di pericolo oppure siete in una località lontana dalla civiltà come possono essere le vie di montagna. Se avete bisogno di chiamare qualcuno o anche più semplicemente di navigare sui social e pubblicare una foto, non potete farlo.

E le cause possono essere diverse. Dalla scarsa copertura dell’operatore telefonico all’antenna dello smartphone datata, passando per bug del software di sistema e così via. In ogni caso, comunque, esiste un trucchetto a dir poco geniale che vi permetterà di ottenere in qualche istante il massimo delle tacche disponibili. L’unica cosa che dovete fare è digitare questo codice col tastierino, il risultato vi lascerà a bocca aperta.

Come aumentare il segnale della linea telefonica: vi basta questo codice

Avreste mai pensato di poter aumentare il segnale della vostra linea telefonica con un semplice codice numerico? In pochi lo sanno, ma esiste un trucco veloce ed efficace che potrebbe fare al caso vostro. Dopo averlo provato, noterete che in qualche secondo le tacchette in alto a destra del telefono schizzeranno al massimo, permettendovi di chiamare o di navigare in rete senza alcun problema anche si vi ritrovate in zone disperse.

La prima cosa da fare è prendere il proprio telefono e sbloccarlo. A questo punto, aprite l’app Telefono che di solito si usa per chiamare e vi ritroverete di fronte alla classica tastiera dove digitare il numero. Il codice che vi interessa e che dovete inserire è #3370#. Fatta quest’operazione, premete il tasto verde per far partire la chiamata e il gioco è fatto. Si chiuderà in automatico il tutto e… guardate in alto a destra!

Come per magia, il segnale della vostra linea telefonica arriverà al massimo con tutte e 5 le tacche piene. Il che vuol dire che avete abbastanza copertura da poter svolgere tutte le classiche operazioni disponibili con lo smartphone. Come per esempio chiamare un vostro amico o parente, aprire Instagram per aggiornare il feed e pubblicare una storia, sfruttare Google Maps o le Mappe di Apple per avere indicazioni su dove andare e molto altro. Si tratta di uno stratagemma che in certi casi potrebbe salvarvi la vita, vi consigliamo di segnare il codice nelle Note per averlo sempre a disposizione anche offline.