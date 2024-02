Devi stare molto attento: ricorda questi ‘particolari’ e non sarai mai vittima di truffe con lo smartphone

Lo smartphone è diventato uno dei veicoli di truffe online. Queste possono essere evitate conoscendo alcuni ‘particolari: ecco quali.

Le truffe online sono ormai diffusissime e in continua evoluzione, ma ancora oggi lo smartphone è uno dei principali vettori di frode bancarie in rete. I tentativi degli hacker sono tantissimi e possono far riferimento a varie tecniche come lo smishing, phishing, vishing e il QRishing.

Da un lato, aumenta progressivamente il numero delle organizzazioni consapevoli dei rischi e che mettono in campo delle precise contromisure, dall’altra il modo di fare dei criminali sembra prendere sempre più di mira le persone che non riescono a difendersi adeguatamente da questi tentativi.

I cybercriminali possono colpire in tantissimi momenti ed è per questo che conoscere alcuni dettagli può evitare di cadere nella trappola. Questi ‘particolari’ non sono facili da individuare ma riescono a far capire quando una comunicazione è fasulla ed ha l’obiettivo di rubare i dati personali e i soldi dal conto.

Come difendersi dalle truffe con lo smartphone: i dettagli da conoscere

Il primo aspetto indispensabile per evitare le truffe con lo smartphone è la formazione e la consapevolezza dei rischi e delle minacce nascoste. Ogni tipo di comunicazione ha al suo interno dei ‘particolari’ che riescono a far comprendere la vera sua entità, e possono far saltare il tentativo degli hacker.

La verifica degli indirizzi, dei numeri, dei domini e delle URL è fondamentale per iniziare a capire se la comunicazione è affidabile o meno. Individuare gli errori eventuali contenuti in essi è indispensabile difendersi da attacchi delle tecniche che i cybercriminali sono soliti usare.

Una buona prassi è la disabilitazione dell’esecuzione automatica di codici, macro e collegamento. Possono risultare utili anche i filtri spam che riescono ad intercettare determinate comunicazioni. Altrettanto utile anche ricorrere al Multi Factor authentication (MFA) e di password composte da parole lunghe e articolate.

Una truffa va a segno perché approfitta del fattore umano e per tale ragione assumere una corretta posizione digitale rappresenta il giusto modo per proteggersi adeguatamente da questi tentativi. Le indicazioni descritte risultano utili per tutte le possibili truffe online e sono valide in qualsiasi contesto. Insomma, difendersi dalle insidie della rete è possibile attraverso una buona conoscenza di questo ambito e degli elementi da analizzare e valutare.