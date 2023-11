È questo lo smartphone più resistente al mondo: non indovineresti mai la marca

Sapete qual è lo smartphone più resistente al mondo? Abbiamo finalmente una risposta, e non è la marca che immaginavate.

Quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone, ci sono alcuni elementi ai quali è bene fare attenzione. A partire dalle specifiche tecniche, che sono il vero motore di questi device e ci permettono di svolgere determinate azioni in totale autonomia e fluidità. Passando poi per il comparto fotografico e per il design stesso. Perché si sa, l’occhio vuole la sua parte.

Ma uno degli aspetti in assoluto più importanti da sempre è la resistenza agli urti e alle cadute dei dispositivi stessi. Una caratteristica che negli anni è andata a perdersi, considerando la delicatezza di schermi e fotocamere. Ecco perché fareste bene a conoscere qual è il telefono ad oggi più resistente in assoluto. Solo così sarete sicuri di non sbagliare e di non dover stare attenti alle cadute. È di una marca che non potete immaginare.

Smartphone più resistente: ecco di quale modello si tratta

Se state cercando uno smartphone resistente, allora questa è la scelta più intelligente che potreste fare. Si tratta in assoluto del modello che può vantare il miglior rapporto rispetto anche al prezzo, e così sarete sempre sicuri che le cadute non rappresentino un problema né per la scocca esteriore né per le specifiche tecniche interne del device.

Stiamo parlando dell’OPPO Find N3 Flip, che è stato certificato dopo una lunga serie di test e sperimentazioni come il dispositivo più resistente e duraturo del momento. Andando a superare altri grandi colossi pieghevoli come il Galaxy Z Flip 5 di Samsung e il Motorola Razr 40 Ultra. A dichiararlo ci ha pensato il direttore marketing e vendite di OPPO Billy Zhang, secondo cui la certificazione è arrivata da TÜV Rheinland.

Con gli esperimenti che si sono soffermati in particolare sulla resistenza e la durata di vita delle cerniere per piegare lo schermo. Addirittura si è arrivati ad un milione di pieghe garantite dello schermo, un dato ad oggi impossibile da raggiungere dalla concorrenza.

Pensate che il Samsung Galaxy Z Flip 5 ha raggiunto le 300.000 pieghe, mentre il Motorola Razr 40 Ultra si è fermato a 150.000 pieghe. Il debutto di questo telefono dovrebbe avvenire nel 2024, ed è già partito il conto alla rovescia tra gli appassionati per poter mettere mano a tutte le peculiarità uniche del modello.