Elimina in automatico tutti gli SMS inutili sul tuo iPhone: lo stratagemma che ti farà risparmiare molta memoria

Volete eliminare in automatico gli SMS inutili sul vostro iPhone? Ecco come fare, così riuscirete a risparmiare molta memoria.

Ci sono diversi fattori che portano al riempimento della memoria sul nostro smartphone. Come per esempio le app, che spesso vanno ad occupare anche diverse centinaia di megabyte dello Storage. E i loro dati che vengono salvati quando le utilizziamo, di cui spesso non ci rendiamo conto ma che potenzialmente sono molto nocivi. Senza poi dimenticare i file multimediali salvati in galleria, con foto e (soprattutto) video che spesso sono fatali.

Ma tolti questi motivi piuttosto ovvi, ci sono anche altri fattori che a lungo andare potrebbero portare ad un sovraccarico della memoria interna disponibile. Ossia gli SMS inutili. Se provate ad aprire l’app dedicata ai messaggi, molto probabilmente vi ritroverete davanti ad una sfilza di codici di verifica per la creazione di account di cui non ve ne fate nulla. Sapevate che su iPhone è possibile eliminarli tutti in automatico dopo averli utilizzati? Vi basta seguire questa veloce guida.

iPhone, il trucco per eliminare tutti gli SMS inutili

Quando si tratta di creare un nuovo account su un qualsiasi sito o app, ormai è lo standard richiedere la verifica del numero di telefono tramite un codice temporaneo che viene inviato tramite SMS. Con iPhone, è possibile inserire in automatico il tutto appena ricevuto grazie ad un comodo pulsante che spunta sopra la tastiera. Il problema è però che quei messaggi rimangono poi salvati, andando ad occupare memoria inutilmente.

Esiste però un trucco che dovreste attivare subito e che vi darà la possibilità di eliminare ogni singolo SMS di questo tipo. Dovete per prima cosa sbloccare il telefono e aprire l’app delle Impostazioni. Ora scorrete fino alla voce Password e apritela. Vi verrà richiesto di inserire il codice di sblocco dell’iPhone. Fatelo e poi andate su Opzioni password.

Qui vi ritroverete davanti ad alcune impostazioni interne che non vi interessano. Tranne Elimina in automatico, con un comodo pulsante per poter attivare lo strumento. In questo modo, l’iPhone provvederà ad eliminare in automatico ogni singolo SMS di verifica del numero di telefono col codice quando avrete utilizzato quest’ultimo.

Un’impostazione utilissima e che vi darà modo di risparmiare molto spazio o più semplicemente di tenere ordinata la lista dell’app Messaggi. E l’aspetto più interessante è che quest’opzione lavora anche sull’app Mail. In questo modo, lo spazio verrà liberato anche all’interno della vostra casella di posta elettronica senza che voi dobbiate far nulla.