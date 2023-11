Fai attenzione quando disattivi queste funzioni sul tuo smartphone: tutti commettono lo stesso errore

Non cadere in un errore che fanno tutti e disattiva subito queste funzioni presenti sul tuo smartphone: cambieranno la tua esperienza d’uso.

L’era digitale prende piede soprattutto nei dispositivi come gli smartphone tramite la loro capacità di essere utilizzati praticamente ovunque. Anno dopo anno questi device hanno visto ampliare le opzioni disponibili, dei cambiamenti in grado da una parte di dare maggiore facilità agli utenti e dall’altra di rendere qualche passaggio non proprio semplice da eseguire.

Utilizzare il proprio smartphone al massimo delle potenzialità è alquanto complicato a seguito delle tante funzioni presenti al loro interno, aspetto che conduce gli utenti a commettere una serie di piccoli errori. Quest’ultimi impediscono di avere un’esperienza semplice e lineare ed è per questo motivo che vanno corretti quanto prima. Andiamo a vedere insieme quali sono le funzioni da disattivare per non avere problemi con lo smartphone.

Il mondo degli smartphone si divide in due parti: da un lato i prodotti realizzati da Apple e dall’altro i device che montano il sistema Android di Google. Le funzioni tra i vari dispositivi sono praticamente identiche ma ci sono delle opzioni a cui stare attenti, soprattutto sui dispositivi dell’azienda di Cupertino. In merito a quest’ultimi c’è un errore che deve essere considerato affinché si riesca ad arrivare all’operazione che si ha in mente.

Le funzioni da disattivare sullo smartphone: segui queste indicazioni

Quando su iPhone cercate di spegnere il Wi-Fi e il Bluetooth ci si rivolge sicuramente al centro di controllo andando a disattivare i pulsanti di riferimento. Procedendo in questo modo non si andranno a spegnere completamente i due servizi ma si metteranno, in un certo senso, in stand-by.

Noteremo questo cambiamento perché le due icone appariranno in bianco e non del tutto spente. Qui la connessione tramite l’uno o l’altro servizio avverrà automaticamente. Per spegnere correttamente il Wi-Fi e il Bluetooth bisogna andare nelle impostazioni disattivando il pulsante dalla sezione di riferimento. Una volta eseguiti questi passaggi tornando nuovamente al centro di controllo noteremo che le icone sono spente e non di colore bianco.

La procedura per spegnere i due servizi è molto semplice e da ora in avanti non si avrà più nessun problema in merito. Per gli utenti Android, invece, non c’è da preoccuparsi perché i due servizi possono essere spenti definitivamente anche abbassando il centro di notifiche.