Fotografa le stelle con lo smartphone con questo trucco e sembrerai un professionista: vedrai che boom di like

I tuoi amici hanno sempre foto pazzesche di cieli stellati e tu no? Ecco come fotografare le stelle con lo smartphone.

Poche cose riescono a meravigliare grandi e piccini come i cieli stellati. Non importa quanti anni hai, da dove vieni nel mondo, quale sia la tua occupazione e il tuo stato d’animo: di fronte ad un cielo notturno pieno di piccoli puntini luminosi e costellazioni, non si può non rimanere a bocca aperta. La natura è sempre uno spettacolo incredibile da vivo ma spesso non riusciamo ad immortalare certi momenti in modo da poterli condividere e ricordare per sempre. E spesso è colpa del tuo smartphone.

Ma non devi per forza avere una macchina fotografica professionale per fotografare le stelle con il tuo smartphone, basta mettere in pratica alcuni trucchi da vero professionista che faranno invidia a tutti i tuoi amici. Non ci crederà nessuno che non hai usato una fotocamera vera ma che si tratta soltanto del tuo comune cellulare: ecco come fare per ottenere risultati mozzafiato.

Con questi trucchi farai foto pazzesche delle stelle usando soltanto il tuo smartphone

Per fotografare le stelle non devi per forza avere una fotocamera professionale e questo lo dimostrano gli influencer e i travel blogger che con il loro smartphone postano foto incredibili di cieli stellati mozzafiato. Se hai sempre pensato che fossero modificate o che ci fosse lo zampino di Photoshop, ti sbagli! È tutta una questione di trucchi, di impostazioni giuste e di accortezze che puoi mettere in campo per un risultato pazzesco.

Innanzitutto devi essere al buio completo. Allontanati da qualsiasi fonte di luce che potrebbe interferire con lo scatto. Se ce l’hai, portati dietro un treppiede o un cavalletto. In alternativa, posiziona il telefono in modo che stia fermo e che tu non debba tenerlo con le mani o il risultato non sarà dei migliori. Prima di posizionarlo modifica le impostazioni: gioca con l’autofocus, in modo che il cellulare non cerchi di mettere a fuoco l’infinito e vengano tutte sfocate.

Metti l’illuminazione al minimo in modo che si catturi il più possibile la luce naturale delle stelle. Se vuoi, puoi aiutarti con alcune App gratuite pensate proprio per questo come DeepSkyCamera, che trovi tranquillamente sull’App Store di Google. Puoi persino applicare un telescopio manuale alla fotocamera del tuo telefono.