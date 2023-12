Gli accessori per iPhone che ti faranno innamorare subito: utilissimi, non ne farai più a meno

Se siete in possesso di un iPhone, allora questi accessori faranno al caso vostro. Sono utilissimi, ecco di cosa si tratta.

Con il lancio degli iPhone 15, Apple ha registrato l’ennesimo record di vendite. Un successo che non sembra volersi fermare quello degli smartphone dell’azienda californiana, e che viene alimentato di anno in anno a suon di novità sia a livello di design che di specifiche tecniche. Senza dimenticare il sistema operativo, pronto ad aggiornarsi con feature utili e per ogni tipo di esigenza.

Dovete però sapere che, per poter godere di tutti i vantaggi che anche gli iPhone più datati hanno da proporre, ci sono alcuni elementi di terze parti che non dovrebbero mai mancare. Oggi vi parliamo in particolare di alcuni accessori pensati per i melafonini e che potete configurare in qualche secondo. Non ne riuscirete più a fare a meno, riescono a svolgere anche le mansioni più complicate senza intoppi.

Accessori dell’iPhone: questi tre dovete comprarli subito

Ci sono alcuni accessori che dovreste valutare di comprare subito se avete tra le mani un iPhone 15. Grazie all’ausilio della porta USB-C e dunque all’abbandono della presa Lightning, si allarga il parco di dispositivi che possono essere collegati ai melafonini. Portandovi a vantaggi ancor maggiori, per un utilizzo che sarà pazzesco e vi lascerà senza parole.

Il primo accessorio che vi consigliamo è un cavo da USB-C a HDMI, così da poter sfruttare il mirroring e trasmettere lo schermo dell’iPhone su un altro dispositivo. Come può essere il monitor del PC o la Smart TV. Se state già riproducendo un video, vedrete che il tutto verrà automaticamente adattato al display esterno.

Il secondo consiglio che vi diamo riguarda invece la memoria disponibile su iPhone 15. Se non è sufficiente, provvedete a comprare un hard disk esterno con connettore USB-C. Così potrete aumentare la capienza disponibile senza dover passare da iCloud. Avrete modo di trasferire tutti i file in tempo zero, utile soprattutto se siete soliti registrare video in altissima qualità che occupano Giga di memoria.

Vi segnaliamo infine la possibilità di munirvi di tutti quegli accessori di terze parti collegabili tramite USB-C. Come i mouse cablati e le tastiere fisiche, per poter sfruttare tutte le funzionalità del melafonino navigando come se aveste tra le mani un mini computer. O anche i cavi da Ethernet a USB-C, le tastiere MIDI E via dicendo. Potete sbizzarrirvi come meglio credete!