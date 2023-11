Google Pixel, finalmente potrete dire addio a un fastidio sullo schermo: al via la disattivazione

Google migliora l’esperienza sui suoi gioielli di casa Mountain View: addio a un fastidio sullo schermo dei Pixel e conseguente lentezza. Ecco come fare.

È uno dei dispositivi di casa Mountain View meglio riusciti, nonostante quel difetto che ha prodotto qualche segnalazione di troppo riguardante un fastidio sullo schermo dei Google Pixel. Tutto merito di un aggiornamento rilasciato di recente da Big G.

Android 14 sta pian piano portato a un livello superiore: QPR1 è ormai pronto, si è iniziati a testare il QPR2 con il rilascio della beta 1, nella quale Google continua la sua opera di aggiornamento della piattaforma con correzioni e miglioramenti, che vengono poi implementati sui dispositivi supportati. Release trimestrali che vengono distribuite sia ai dispositivi AOSP sia ai dispositivi Google Pixel nell’ambito dei rilasci di funzionalità.

Queste tipologie di aggiornamento non includeranno le modifiche all’API che incidono sull’app, ma sono comunque importanti, in quanto mostrano anche funzionalità imminenti che potrebbero influire sull’esperienza utente della tua app, senza dimenticare che correggono bug e rendono la versione più stabile e prestazionale. Non solo.

Google Pixel, quel widget era troppo pesante: pochi tap e via la disattivazione

Nel particolare, la release rilasciata va a migliorare i seguenti smartphone di Google Pixel: da Pixel 5a a Pixel 8 e 8 Pro, passando per Pixel 6a, Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 7a, Pixel 7 e 7 Pro, ma anche il pieghevole di Google (Pixel Fold) e Pixel Tablet. QPR2 Beta 1 per Android 14 risolve un bel po’ di problemi, quello che causava l’arresto anomalo del gestore di pacchetti durante l’installazione di alcune applicazione, quello che a volte impediva agli utenti di inviare feedback tramite l’app Android Beta Feedback e la mancata connessione a una rete 5G quando era disponibile. E ancora.

Con QPR2 Beta 1 per Android 14 c’è soprattutto la possibilità di disattivare il widget At a Glance dalla schermata home. Una disattivazione semplicissima: basta “tappare” un’area vuota sullo schermo, quindi selezionare Impostazioni schermata Home, deselezionando il toggle “Aggiungi Riepilogo” alla schermata Home, attivo di default. Minimo sforzo, insomma, massimo risultato.

I possessori degli smartphone di Google chiedevano questa possibilità da tempo immemore, e finalmente sono stati accontentanti. Perché tante lamentele? Il widget è sicuramente utile ed esteticamente gradevole, su questo tutti d’accordo, ma la contro indicazione è che occupa moltissimo spazio sulla home dei Pixel. Con questa disattivazione verrà liberata l’intera parte superiore consentendo all’utente di aggiungere altre applicazioni o widget alla schermata, certamente meno pesanti, a tal punto da rallentare troppo il dispositivo.