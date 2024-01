Hai paura che ti rubino l’iPhone? Apple ti offre un’opportunità preziosissima

Se avete paura che vi rubino l’iPhone, Apple vi offrirà da oggi un’opportunità preziosissima che dovreste considerare subito.

Quando si decide di acquistare uno smartphone top di gamma di ultima generazione, il costo supera tranquillamente i 1000 euro. E dopo qualche mese di utilizzo, questo dispositivo diventa un contenitore enorme di informazioni personali e sensibili, ricordi, foto, video e chi più ne ha più ne metta. Perderlo o farselo rubare diventa dunque un problema non da poco e che crea preoccupazioni in milioni di consumatori.

Cosa fare dunque in questi casi? Ci sono alcuni trucchi e metodi di cui tenere conto per non rischiare nulla? In realtà sì. Le grandi aziende stanno da tempo facendo sforzi per fornire strumenti sempre più avanzati in questo senso. Oggi parliamo in particolare di Apple e di una possibilità in più che viene data a tutti i possessori di iPhone che temono un furto. Ecco cosa dovreste attivare oggi, così sarete sempre sicuri di non correre alcun rischio qualora un ladro dovesse metter mano sul dispositivo.

Furto di iPhone: l’opportunità di Apple da cogliere al volo

Grazie a questa nuova opportunità fornita da Apple, si dà modo in qualsiasi istante di proteggere l’iPhone da possibili furti. Si tratta di un sistema innovativo e che ancora una volta è stato pensato dall’OEM di Cupertino per garantire il massimo del comfort e della sicurezza in ogni singolo momento.

Stiamo parlando di AppleCare+, una sorta di assicurazione lanciata dall’azienda californiana e che fornisce copertura completa inciso di furto e smarrimento. Oltre a un diritto per poter godere di un numero illimitato di interventi per possibili danni accidentali. Con un costo extra di 29 euro per danni al display o al vetro posteriore e di 99 euro per danni di altro tipo.

Questi vantaggi vanno poi ad aggiungersi ai due anni di garanzia del venditore che sono disponibili di default, come previsto dalla normativa Italiana a tutela dei consumatori. Entrando più nello specifico, AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento è ciò che fa per voi se avete paura che vi rubino l’iPhone. Si tratta di un servizio che viene proposto ad un costo di 14,99 euro al mese per iPhone 15 Pro e Pro Max, 13,49 euro al mese per iPhone 15 Plus e 14 Plus, 11,49 euro per iPhone 15, iPhone 14 ed iPhone 13 ed infine 7,49 euro per iPhone SE di terza generazione.