I dati mobili non funzionano correttamente sullo smartphone? A cosa fare attenzione e come risolvere

Il vostro smartphone fatica a connettersi alla rete dati o non si connette affatto? Ecco da cosa dipende e come risolvere il problema.

Grazie agli smartphone è possibile essere sempre connessi e svolgere qualsiasi attività che richiede l’utilizzo di internet. Una possibilità che sicuramente può fare comodo quando abbiamo esigenza di parlare con qualcuno, completare qualche lavoro o mandare delle mail.

Pensare di rimanere senza connessione dati è impossibile per le nuove generazioni e può diventare sicuramente un problema nel caso in cui ci si trovi in una situazione di emergenza o di esigenza. Quando capita ci si sente tagliati fuori dal mondo, si sviluppa una forma lieve di fomo (paura di essere tagliati fuori), dovuta alla preoccupazione di perdere qualche informazione importante.

La connessione dati, dunque, oggi giorno è l’aspetto più importante dei nostri telefoni, motivo per cui le offerte delle compagnie telefoniche puntano ad offrire il maggior numero di giga possibili per invogliare i clienti. L’abbassamento dei costi di questi servizi ha inoltre reso quasi impossibile rimanere senza connessione dati per questioni economiche.

I dati mobili non funzionano sul vostro smartphone? Le possibili cause e le soluzioni

Tuttavia può capitare, anche con l’offerta attiva, che il nostro smartphone non possa accedere a internet. Nella maggior parte dei casi questo è dovuto alla zona in cui ci troviamo, poiché in questa potrebbe non esserci una copertura di segnale adeguata. Se fosse questo il motivo, basterà cambiare zona e cercare un punto in cui il segnale arriva più forte per risolvere il problema.

Qualora il telefono prenda bene ed il segnale sia presente, l’assenza della connessione dati potrebbe essere legata ad una funzione del telefono. Può capitare ad esempio che abbiamo attivato involontariamente la modalità aereo, contrassegnata dal simbolo di un aereo in alto a destra. Anche in questo caso la soluzione è semplice, basta disattivarla per fare tornare la connessione.

Potrebbe darsi che per sbaglio abbiamo attivato il roaming dei dati. Questa funzione è sicuramente utilissima quando viaggiamo all’estero, poiché ci permette di appoggiarci ad altri gestori telefonici per usufruire dei nostri dati mobili, ma in Italia funziona solo quando si ha un operatore telefonico virtuale, negli altri casi impedisce al telefono di utilizzare i dati mobili per accedere a internet.

Se il segnale è forte e nessuna delle due funzioni citate è attiva, provate con un riavvio del telefono, nel 90% dei casi questa procedura risolve tutte le problematiche. Se nemmeno questo dovesse funzionare, potrebbe trattarsi un problema di posizionamento della sim, provate a toglierla e reinserirla.

In ultima analisi potreste controllare l’accesso alla rete APN. Per farlo andate in impostazioni, quindi su “connessioni e rete” e di seguito su “reti mobili”. Qui troverete la voce APN e potrete controllare se i punti d’accesso indicati dal vostro telefono corrispondono a quelli indicati dal vostro operatore telefonico. Ciascun operatore ha i propri punti d’accesso e qualora fossero diversi bisognerà modificarli per mettere quelli giusti.