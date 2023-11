Il cellulare ascolta ciò che diciamo, non ci sono più dubbi: possiamo evitarlo così

Volete evitare che il vostro cellulare ascolti ciò che dite? Allora dovete seguire questi passaggi, potrete risolvere in poco tempo.

La nostra privacy è stata messa a dura prova sin dal momento in cui la tecnologia è entrata a far parte del quotidiano. Ormai giriamo praticamente sempre con lo smartphone in mano o in tasca, così da averlo sempre a disposizione per rispondere ad un messaggio, navigare sui social network o avere indicazioni stradali. Un’abitudine comune ma che ovviamente dà ampi poteri ai telefoni stessi.

Avete mai notato che vi basta parlare un secondo, per esempio, di un oggetto che volete acquistare per ritrovarvi tempestati da pubblicità sullo stesso quando poi sbloccate lo smartphone e navigate in rete? Questo perché gli smartphone ci spiano e ci ascoltano, ed ormai non è più un segreto.

Non tutti sanno però che c’è un trucchetto per far sì che questo non avvenga più. Seguite questi veloci passaggi per iOS ed Android e vedrete che la vostra privacy potrà giovarne da subito.

Il cellulare ci ascolta, ma così possiamo evitarlo per sempre

Esistono alcuni passaggi che si possono applicare internamente sui nostri smartphone per far sì che questi non ci ascoltino più. Così che la nostra privacy possa giovarne e non dobbiamo più sentirci spiati in ogni momento della giornata quando diciamo qualcosa. Ecco cosa dovete fare, questo trucchetto è valido sia che siate in possesso di un iPhone che di un device Android.

Da Android, dovete per prima cosa aprire le Impostazioni e poi fare tap sulla voce Servizi Account. A questo punto, scorrete fino a trovare Ricerca, Assistente e Voce ed aprite questa sezione. Tra le varie voci, dovrebbe comparirvi anche Google Assistant. Fateci tap e poi scegliete Dispositivi con assistente, andando ad indicare il telefono. Vi basterà per concludere fare clic sul cursore dell’assistente per disattivarlo.

Da iPhone, invece, dovete anche questa volta accedere all’app delle Impostazioni e poi cliccate su Privacy e Sicurezza. A questo punto selezionate il Microfono e poi cercate le app che potrebbero ascoltarvi all’interno dell’elenco che vi compare. Come per esempio Siri o lo stesso Google Assistant. Impostate l’interruttore verde su off e, come per magia, il vostro smartphone non avrà più i permessi per poter tenere il microfono attivo quando avete una determina app installata e state parlando.