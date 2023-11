Il connettore Lightning dell’iPhone ha dell’acqua? Non spaventarti, ti svelo il trucco per rimuoverla senza danni

Un problema che capita anche ai device tecnologici più avanzati e il tuo iPhone non fa eccezione: dell’eventuale liquido nella zona del connettore Lightning.

La tecnologia è l’acqua non vanno assolutamente d’accordo e la dimostrazione sono tutti quegli smartphone e quei tablet che ci lasciano prima del tempo perché magari finiscono con il cadere in mare d’estate mentre si cerca di fare la foto perfetta uniti a quelli che vanno incontro ad una fine un po’ ignominiosa scivolando via dalle tasche dei jeans nei bagni dei centri commerciali.

Ma senza arrivare a queste situazioni catastrofiche, per i possessori e per i device, può capitare di essere alla scrivania e di far cadere un po’ d’acqua o di liquido sul tavolo e qualche goccia vederla insinuarsi nello smartphone e in particolare nella zona del connettore Lightning.

L’iPhone è dotato di un sensore che in caso di presenza di liquido, che potrebbe anche semplicemente essere un accumulo di umidità dovuta a uno sbalzo di temperatura, impedisce la ricarica. Che cosa puoi fare quindi?

Anomalia al connettore Lightning, l’iPhone sente l’acqua

Una delle funzioni forse più interessanti degli ultimi modelli iPhone è il sensore di umidità nella zona del connettore Lightning. Si tratta di un sistema di sicurezza aggiuntivo che impedisce al cellulare di tentare di succhiare energia elettrica dal connettore se viene riscontrata la presenza di acqua o di umidità.

Ma anche se si tratta di un buon sistema per evitare che il tuo iPhone vada incontro ad una fine prematura, devi ora trovare una soluzione per eliminare il liquido e quindi far sparire l’alert. La prima cosa da fare è quella di spegnere il device non appena appare l’alert.

Più tempo infatti l’eventuale acqua rimane a contatto con le parti elettriche più è facile che si generino problemi irrecuperabili. Quello che devi ora fare è cercare di asciugare il connettore alla meglio magari con un fazzoletto di carta piegato e ripiegato in modo da insinuarsi nello spazio in cui di solito si infila il cavetto. Evita, ovviamente, di utilizzare qualunque tipo di solvente e di spruzzare qualcosa sia sulla carta sia all’interno della porta.

E già che si parla di pulizia assicurati che anche il cavetto sia nelle condizioni migliori. A questo punto puoi provare a riaccendere l’iPhone, per vedere se l’anomalia si è risolta. Nel caso in cui tu sia assolutamente sicuro che tutto è asciutto ma l’alert continua ad apparire è forse il caso di controllare se non ci sia invece qualche altro problema e se quel messaggio di errore non ti chieda invece di aggiornare il sistema operativo.

Potrebbe infatti esserci qualcosa che non torna e quel messaggio di errore è l’unico modo con cui il tuo smartphone è in grado di comunicare con te. Se hai a disposizione una stazione per il caricamento wireless puoi ovviare al problema con questo sistema ma non è una soluzione consigliabile a meno di non trovarsi in una emergenza.