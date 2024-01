Il futuro è nel passato: arrivano le tastiere numeriche per gli smartphone più moderni

Gli smartphone più moderni torneranno ad avere le tastiere numeriche fisiche? Ecco l’ultimo progetto a cui sta lavorando un’azienda.

C’è una tendenza riguardante il settore tech che negli ultimi anni sta prendendo sempre più il sopravvento. Ossia il ritorno al passato, con peculiarità che però guardano dritto al futuro e all’innovazione. Ci avrete fatto caso anche voi, con diversi colossi che hanno riproposto modelli di smartphone che hanno fatto la storia dei decenni scorsi. O anche solo caratteristiche e accessori che strizzano l’occhio ai più nostalgici.

Ora c’è un nuovo progetto di cui si sta parlando parecchio negli ultimi giorni e che ha le potenzialità per essere rivoluzionario nel suo ritorno ai tempi andati. Con l’avvento degli schermi touchscreen, le tastiere numeriche fisiche sono velocemente passate in disuso. Ma se vi dicessimo che stanno per tornare?

Tastiere numeriche per gli smartphone moderni: il nuovo progetto che guarda al passato

In piena linea con la tendenza di riportare tendenze del passato con un occhio al futuro, c’è un noto marchio che sta lavorando per dar vita a tastiere numeriche fisiche che potranno essere utilizzate anche sugli smartphone più moderni. Con l’idea di facilitare la vita a coloro che scrivono spesso messaggi e righe di testo anche molto lunghe e con gli schermi touchscreen trovano più difficoltà.

La protagonista di questa vicenda è Clicks, un’azienda britannica che al CES 2024 di Las Vegas presenterà una fantastica cover per l’iPhone che presenta una tastiera fisica completa. Quest’ultima verrà riposta nella parte inferiore della custodia, senza andare a coprire nessuna porzione del display o componenti del dispositivo. E va anche ad estendere la lunghezza del telefono, così da avere una visione più completa di ciò che si fa anche mentre si sta digitando.

Sarà possibile collegare l’accessorio semplicemente con la porta Lightning o col cavo USB-C, a seconda del modello che si ha a disposizione. Non ci sono connessioni bluetooth da usare, e dunque non ci saranno nemmeno batterie da caricare periodicamente. Clicks ha pensato proprio a tutto, persino alla retroilluminazione dei tasti per poter usare il tutto anche al buio o di notte. La cifra richiesta è di 139 dollari e le spedizioni prenderanno il via a partire dal prossimo 1 febbraio.