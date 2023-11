Il riso usalo in cucina, se il tuo telefono è caduto in acqua usa questa app e te lo farà tornare come nuovo: il portafogli ringrazia

Se il tuo telefono è caduto in acqua non usare il riso ma fai ricorso ad una semplice app: così salvi il dispositivo e i tuoi risparmi.

Gli smartphone sono protagonisti di un’attività costante e quotidiana capace di aumentare significativamente tutti i rischi del caso. A tante persone sarà capitato di veder scivolare il proprio telefono in acqua, un momento abbastanza problematico visto i possibili danni che possono sorgere in pochi istanti.

Negli ultimi anni si è sempre più diffuso l’utilizzo del riso non solo in cucina ma anche come soluzione per gli smartphone caduti in acqua. Questa tecnica ha preso sempre più campo, diventando una delle prime soluzioni a cui si pensa quando si verifica un episodio del genere. Non sempre però il riso ha risolto un problema abbastanza spinoso, spingendo le persone a cercare altre soluzioni. A tal proposito c’è un app che risolve il problema e salva il portafoglio.

L’acqua è uno dei nemici degli smartphone e la conseguente caduta in questo elemento porta a cercare in ogni modo di salvare il dispositivo. Come anticipato in precedenza, molti immediatamente inseriscono il device nel riso nella speranza che tutto si risolva senza problemi. Oltre questa tecnica però si può fare ricorso alla tecnologia, soprattutto ad un’app poco conosciuta che riesce a contrastare l’inserimento dell’acqua.

Telefono caduto in acqua? Scarica questa app, risolve il problema in poco tempo

Se il telefono è caduto in acqua ma non si è spento si può subito procedere al download dell’app “Clear Wave“. Diamo il tempo al telefono di scaricare e installare l’applicazione e alla conclusione del processo possiamo avviare il servizio. Una volta avviata l’app vedremo una schermata in cui al centro sarà presente un grande pulsante blu e poco sopra le parole “Eject Water Now“.

Prima di avviare l’app impostiamo il volume al massimo per poi cliccare sull’icona al centro. Al via l’applicazione emetterà un suono a cui prestare attenzione dato che solo alla fine si potrà tornare ad utilizzare il dispositivo. Il consiglio è quello di ripetere l’azione almeno un paio di volte così da cercare di eliminare la più alta quantità di acqua possibile. Insomma questa app non solo farà risparmiare una discreta somma ma permetterà di tornare ad utilizzare il riso solo in cucina e non più come strumento per riparare lo smartphone.