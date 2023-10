Il trucco (infallibile) per far durare di più la batteria dello smartphone: noterai subito il miglioramento

Come far durare di più la batteria del tuo smartphone: grazie a questo trucco infallibile non resterà più a zero, vedrai che miglioramento.

A tutti può capitare di rimanere improvvisamente senza batteria sullo smartphone quando si è fuori casa o comunque quando non si dispone di una presa di corrente nei paraggi. Per questo motivo i più organizzati portano sempre con sé un comodissimo e praticissimo power bank da usare all’occorrenza, gli altri invece restano semplicemente irreperibili fino alla ricarica successiva.

Ad ogni modo, se non vuoi rischiare di rimanere a zero con la batteria dovresti assolutamente conoscere questo trucco infallibile. Bastano pochi semplici passaggi e noterai subito il miglioramento. Vedrai, grazie a questo astuto stratagemma non solo la batteria del telefono ti durerà di più, ma riuscirai anche ad ottimizzare l’uso del tuo smartphone.

Il trucco per far durare di più la batteria dello smartphone: bastano pochi semplici click

Se stai cercando un modo efficace per far durare di più la batteria del tuo cellulare sei capitato nel posto giusto. Tra poco, infatti, ti sveleremo come mettere in pratica un trucchetto infallibile con cui ottimizzare fin da subito le risorse energetiche del dispositivo, così da non doverlo ricaricare più volte al giorno né tanto meno rischiare di rimanere a zero senza preavviso.

Per prima cosa, vai sulle impostazioni e scorri verso il basso fino a trovare la voce ‘Google’. Cliccaci sopra e ti si aprirà un nuovo menu. Qui seleziona i tre puntini in alto a destra e vai su ‘Utilizzo e diagnostica’. Come potrai osservare, molto probabilmente questa funzione risulterà essere attiva. La conseguenza è che Google, lavorando così per tutto il giorno, andrà a consumare la batteria dello smartphone più velocemente del normale.

Il consiglio è quindi quello di disattivare tale funzione, così da consumare meno batteria. Inoltre, questo semplice trucchetto potrà esserti di grande aiuto anche per un altro scopo. In pratica, eviterà che Google possa carpire informazioni riguardo il tuo utilizzo delle tue app presenti sullo smartphone e del dispositivo stesso.

Insomma, con una sola mossa ti sbarazzerai di due grossi problemi! Lo sapevi? Di sicuro d'ora in poi non ti ritroverai mai più senza batteria all'improvviso. Semplicemente geniale!