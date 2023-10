Il trucco iPhone poco conosciuto per ascoltare tutto quello che accade intorno a te: lo conoscono in pochissimi

Sei in cerca di un modo per ascoltare ciò che succede attorno a te? Allora segui questo trucco: è efficace.

Uno smartphone non deve essere utile soltanto dal punto di vista delle prestazioni. Deve fornire anche un buon comparto audio, così da permettere di ascoltare tutto. Altrimenti sarebbe un problema riprodurre i messaggi vocali delle piattaforme, o sentire la musica, mentre ci si trova in strada. Per fortuna non succede quasi mai grazie ai nuovi dispositivi elettronici.

Quello che in molti non sanno, però, è che esista una funzione per ascoltare meglio. È vero che gli smartphone permettono di sentire ogni cosa, ma non rendono onniscienti le persone. Hanno un limite preciso e che non è tanto diverso dalla percezione del suono di ognuno di noi. Una funzione presente negli iPhone potrebbe risolvere questo problema una volta per tutte.

Attiva questa funzione per iPhone, ascolterai tutto attorno a te: la conoscono in pochi

Per attivare la funzione dovremo andare su “Impostazioni” e scrivere nella barra di ricerca “Centro di controllo”. A quel punto basterà fare tap su “Aggiungi ascolto”. Adesso dovremo attivare gli AirPods, gli auricolari che di solito usiamo con gli iPhone. Il prossimo step consiste nel lasciarli in una stanza specifica della propria casa. Magari un posto dove si vuole sentire ciò che succede nei dintorni. Scegliete voi la posizione più adatta.

Proseguiamo abbassando la tendina dello smartphone, per poi aprire la finestrina degli auricolari. Bisognerà fare tap su “Ascolto dal vivo”. In questo modo potremo sentire tutti i suoni che gli AirPods cattureranno nelle vicinanze. È un trucco più che geniale e che può servire in alcuni casi. Soprattutto se si deve registrare una conversazione, oppure si ha l’intenzione di catturare un suono in particolare. Niente male come funzione: è davvero interessante.

Nonostante sia un trucco disponibile per ogni iPhone, non significa che vada usato in tutte le situazioni. Registrare conversazioni di nascosto può essere un reato penale. Quindi utilizzate con moderazione questa funzione, altrimenti correrete il rischio di passare dei guai seri. Resta il fatto che sia una opzione di tutto rispetto e che può servire in certi casi. Non dimenticatevi della sua esistenza, soprattutto se utilizzate spesso e volentieri le AirPods. Avevate mai visto una funzione come questa? Di certo è poco conosciuta e non tutti la usano.