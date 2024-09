Il trucco per capire se ti stanno spiando attraverso lo smartphone: due codici da digitare

Dopo un film di spionaggio vi è salita un po’ di angoscia e volete scoprire se qualcuno vi sta spiando dallo smartphone ? Il trucco da conoscere

È tornato l’autunno, non ufficialmente, ma ormai manca tremendamente poco. Non possiamo fingere di non sentire il vento contrario addosso e probabilmente una copertina, o comunque una bella felpa pesante, già segnalano che siamo nella nuova stagione. Ma non è la fine del mondo. Autunno non significa solo scuola e lavoro. Autunno significa anche cibi caldi e calorici (i migliori di base), dolci appena sfornati, tisane sul divano con un plaid e la borsa dell’acqua calda.

Ma anche film il sabato sera invece delle uscite necessarie perché “è estate, cosa vuoi fare sul divano tutta la sera, vivi la vita!”. Conosciamo tutti quel qualcuno che non vede l’ora di buttarti fuori casa per andare a vivere una bella serata in qualche locale o in qualche pub. Ma la vita si vive anche con le copertine e il divano la sera signori! Non fatevi mettere i piedi in testa. Prendete un bel poliziesco su Netflix o magari un horror, una commedia, o perché no, un bel film di spionaggio.

Trucco per capire se ci spiano dallo Smartphone

Ma attenti, alcuni sono così ben fatti da essere capaci di far cadere nel tranello anche qualche spettatore più influenzabile. In molti dichiarano di aver pensato almeno una volta che il loro telefono li spiasse, ma non nel senso “l’algoritmo ci ascolta e ci ripropone le pubblicità affini”. No no signori, qui parliamo proprio di para che le proprie chiamate vengano deviate sotto un altro numero.

Che qualcuno ci ascolti proprio. Se siete tra i tanti caduti sotto questa particolare angoscia, ecco una mossa da spie che vi aiuterà a controllare che il vostro telefono non sia effettivamente sotto controllo. Dopo questa si che dormirete sonni sereni. La prima cosa da fare è andare sulla tastiera delle chiamate del vostro telefono e digitare questo codice: *#21#.

Dopo aver selezionato questi quattro caratteri, non dovrete fare altro che premere invio. Se dopo aver attivato questo codice vi apparirà una schermata simile a quella in allegato dove ogni funzione è disattivata, allora sarete a posto, nessun pericolo in agguato. Ma se così non fosse, ovvero se anche solo una funzione non risultasse disattivata, allora non preoccupatevi.

Possiamo risolvere anche questa, vi basterà eseguire un secondo codice che si occuperà di resettare le impostazioni, portandole a disattivarsi istantaneamente e scollegando quindi il vostro numero da ogni possibile intercettazione. Il primo codice sarà ##62#, per conoscere il numero che potrebbe intercettare le nostre chiamate e poi ##002# per resettare tutto.