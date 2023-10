Il trucco per ricaricare l’iPhone in emergenza senza powerbank o caricatori: nessuno lo sa

Hai l’iPhone scarico e non possiedi un caricatore con te? In una situazione di emergenza puoi utilizzare questo trucco: è sorprendente.

Gli smartphone ci accompagnano in ogni attività giornaliera e questo comporta un dispendio di energia abbastanza notevole. Tra i dispositivi mobili più utilizzati al mondo troviamo gli iPhone che possono risultare in affanno quando siamo fuori casa.

In genere per non avere alcun tipo di problema ci si dota di powerbank oppure del caricatore che utilizziamo a casa. Possono esserci però delle circostanze in cui non abbiamo questi elementi con noi ma dall’altra parte abbiamo la necessità di caricare l’iPhone. In quel momento non sappiamo cosa fare se non conosciamo un trucco che ci permette di dare quella carica così da terminare la giornata.

Conoscere questo trucco è a dir poco essenziale per non restare mai con la batteria del proprio iPhone quasi a terra. Entriamo quindi nei dettagli di una soluzione d’emergenza che ci farà stare senza ombra di dubbio più tranquilli.

Ricaricare l’iPhone senza caricatori: possibile grazie ad un altro telefono

Essere fuori casa con il proprio iPhone scarico può rappresentare un problema se non si conosce un determinato trucco. Tutto passa infatti dalla presenza di un amico e il suo telefono Samsung. In quel momento potremmo vedere davanti a noi un’ancora di salvataggio che ci consentirà di ricaricare il nostro dispositivo.

Sul mercato tech Apple e Samsung sono concorrenti ma in questo caso possiamo definirle come alleate. Se si ha un amico con un dispositivo dell’azienda coreana possiamo chiedergli di andare in “Impostazioni” e poi in “Batteria“. Arrivati alla schermata andiamo in fondo alla pagina e clicchiamo “Condivisione batteria wireless” e attiviamo l’opzione.

Una volta attivata questa opzione prendiamo il nostro iPhone scarico andandolo ad appoggiare sulla scocca posteriore del Samsung. Dopo pochi secondi vedremo l’iPhone ricevere la carica dall’altro telefono che nel frattempo è diventato un powerbank di emergenza.

Con questo piccolo trucco non dovremmo più preoccuparci della percentuale della batteria del nostro iPhone se si un amico con un telefono Samsung. I trucchi in merito al dispositivo Apple non terminano qui data la presenza di un altro piccolo segreto molto interessante. Questa volta si parla della possibilità di navigare su iPhone senza consumare i giga, questo trucco può essere utile in tantissime situazioni.