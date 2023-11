Il tuo telefono ha una data di scadenza, come scoprire quanta vita resta al tuo

In pochi sanno che il ciclo di vita di un cellulare dura solo pochi anni. Scoprire qual è la sua data di scadenza è molto semplice.

In questi giorni è tornata virale sul web la foto di un vecchio computer del 1999 accompagnato da una particolare targa. Sopra le sue componenti era infatti stato applicato l’adesivo con su scritto “never obsolete“, in riferimento al fatto che quel pc non sarebbe invecchiato mai. In realtà oggi, dove il processo tecnologico è più in espansione che mai, tutti sanno che ogni apparecchio elettronico ha una data di scadenza.

Questo vale anche per gli smartphone, anche quelli di ultimissima generazione. L’obsolescenza programmata è una particolare strategia di marketing industriale legata proprio a quello che è il ciclo vitale di un determinato prodotto. In questo modo le aziende produttrici di smartphone, pc e altri accessori, riescono a garantirsi una sorta di fidelizzazione nei confronti della clientela.

Non è un caso se ogni anno, o quasi, escono nuovi modelli di iPhone che, nonostante abbiano raramente delle funzionalità diverse dai modelli precedenti, vanno letteralmente a ruba. Scoprire la data di scadenza del proprio cellulare è possibile. Ma come si fa a capirlo? Il primo indizio dipende principalmente da quella che è la marca.

Data di scadenza cellulari: ecco come si fa a scoprirla

Oggi recenti stime affermano che la durata media di un cellulare è di circa 2.5 anni. Sicuramente un problema per le tasche dei consumatori e anche per l’ambiente visto che la produzione e lo smaltimento di tali accessori hanno un certo impatto sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda i cellulari, i prodotti della Apple vanno dai 4 agli 8 anni mentre per la Samsung la durata va dai 3 ai 6 anni.

Discorso diverso per Google Pixel e Huawei che hanno una durata rispettiva di 3/5 anni e di 2/4 anni. Se volete però essere sicuri di quanto durerà il vostro dispositivo, potete dirigervi sul sito internet endoflife.date e selezionare il vostro modello. Una volta fatto tutto vi apparirà più chiaro.

Massimizzare il ciclo vitare di un determinato telefono è possibile, anche se non semplicissimo. Per farlo sarà assolutamente necessario stare molto attenti agli aggiornamenti di sicurezza, sempre meglio affidarsi esclusivamente a quelli correnti ed evitare di fare di testa propria. In questo modo sarà più semplice massimizzare le prestazioni del nostro cellulare. Ciononostante, non bisogna mai dimenticarsi che ad un certo punto il telefono dovrà essere necessariamente rimpiazzato.