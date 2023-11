Il tuo telefono nasconde due funzioni segrete che potrebbero tornarti molto utili: bastano pochi click e le attivi

Sapevate che il vostro telefono nasconde due funzioni segrete utilissime? Ecco quali sono e come attivarle, bastano pochi click.

Negli ultimi anni, i software di sistema degli smartphone di ultima generazione si sono aggiornati e hanno accolto alcune funzionalità utilissime e utilizzate da tutti. E vale tanto per Android quanto per iOS, con Google e Apple – e i relativi team di sviluppatori – che hanno saputo accogliere i feedback degli utenti e agire di conseguenza per soddisfare tutti.

E in questo marasma di feature e novità, è normale perdersi qualcosa. In particolare, ci sono ben due funzioni segrete che quasi nessuno conosce ma che potete attivare già da ora gratuitamente con qualche click. Una volta averle provate, non riuscirete più a farne a meno. Sono utilissime e potete sfruttarle quando e come volete in base alle vostre esigenze.

Due funzioni segrete sul telefono: cosa sono e come attivarle

Il trucco in questione è composto da due funzioni che sono sconosciute ma da tempo disponibili sul vostro telefono. Se siete in possesso di un device Android, vi consigliamo di attivarle ora per poter godere di tutti gli enormi benefici che possono offrire. Sono gratuite e interne negli ultimi aggiornamenti di sistema. E se non vi soddisfano, potete tornare sui vostri passi e disattivare per tornare all’utilizzo di prima.

Per prima cosa, dovete aprire l’app Telefono. Ossia quella per poter effettuare chiamate tramite il tastierino o accedere al registro. Ora fate tap sulla barra di ricerca in alto, che voi penserete serva solo per trovare i contatti salvati in rubrica. E invece no!

Provate per esempio ad inserire il nome di una pizzeria delle vostre zone. Vedrete che come per magia vi verrà fornito il numero da chiamare. Questo perché Google è collegato al motore di ricerca, e sarà in grado di darvi il contatto di qualsiasi attività commerciale.

Per attivare il secondo trucchetto, invece, dovete sempre aprire l’app Telefono ma questo volta fare tap sui tre puntini in alto a destra. Ora scegliete la voce Impostazioni e poi scorrete tra i vari strumenti fino a trovare Annuncio ID Chiamante.

Cliccateci sopra e poi fate tap Sempre. In questo modo, ogni volta che qualcuno vi chiamerà ci sarà la voce automatica di Android a comunicarvi di chi si tratta. Senza dover prendere il telefono in mano, saprete già in anticipo chi vi sta provando a contattare e potrete decidere di rispondere o ignorare.