In arrivo il nuovo Samsung Galaxy S24, ma quanto costa? Prezzo da urlo

L’attesa è finita, svelato il nuovo Samsung Galaxy S24, uno degli smartphone più attesi nel 2024. Ecco quanto costa, il prezzo stupisce.

La fama li ha preceduti. Per una serie svariati di motivi. È stata la stessa Samsung a creare una grande attesa, vuoi perché i Galaxy S24 fanno parte del top di gamma, il miglior smartphone del colosso sudcoreano, almeno nel segmento di mercato dei telefonini non pieghevoli.

Vuoi anche perché Samsung stessa aveva preannunciato questa estate che avrebbe introdotto per la prima volta funzionalità di Intelligenza Artificiale generativa, la risposta a Google e ai suoi Pixel 8 e 8 Pro, i primi della specie AI.

Finalmente i tre Galaxy S24 sono arrivati, per la gioia di tutti i milioni e milioni di appassionati dei prodotti Android. Ma al di là della novità dello smartphone in se e per sé, di un’Intelligenza Artificiale generativa parola chiave di questo 2024, c’è un altro dettaglio a fare tutta la differenza di questo mondo: un prezzo da urlo.

Ecco i Samsung Galaxy S24, quando saranno rilasciati e come pre-ordinarli. Tutto quello che devi sapere

Samsung ha presentato la sua ultima gamma di telefoni di punta, la serie Galaxy S24, durante l’evento Unpacked dello scorso 17 gennaio, seguitissimo. Confermati i tre smartphone: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra. Oltre al consueto aggiornamento del processore fornito con ogni nuova generazione, ogni modello ha ricevuto altri aggiornamenti, che vanno da modifiche al design alle dimensioni dello schermo, passando per un grande cambiamento nelle specifiche della fotocamera principale, propria del Galaxy S24 Ultra.

Ma la grande novità che tutti stavano aspettando è l’intelligenza artificiale fornita da Qualcomm e Google, che abilita funzionalità utili e miglioramenti alla fotografia. Grazie al più alto numero di megapixel su uno smartphone Galaxy e l’elaborazione AI, Galaxy S24 Ultra tiene in alto i colori di un marchio che non ha rivali, lato qualità delle immagini: inoltre il nuovo ProVisual engine riconosce gli oggetti, migliorando il tono dei colori, riducendo il disturbo e mettendo in risalto i dettagli.

Il Galaxy S24 base parte da 799,99 dollari, il Galaxy S24 Plus da 999,99 e il Galaxy S24 Ultra da 1.299,99. Prezzi addirittura più bassi del loro predecessori, fatta eccezione per il Galaxy S24 Ultra, che costa 100 in più. I gioielli di casa Samsung sono ora disponibili per i pre-ordini: sia sul portale ufficiale, ma anche su Amazon, Best Buy e altri operatori autorizzati: saranno rilasciati e disponibili per l’acquisto il prossimo 31 gennaio.