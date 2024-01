Instagram lancia una nuova funzione segreta sull’app: come si chiama e quando attivarla

Per chi usa ogni giorno la piattaforma Instagram, c’è una nuova funzione che quasi nessuno conosce: ecco qual è e quando si usa

Nessuno può fare a meno di utilizzare i social al giorno d’oggi e chi ha vissuto negli ultimi decenni, ha potuto facilmente constatare e rendersi conto di quanto il mondo sia diventato una macchina veloce e dinamica che è sempre all’insegna del cambiamento, della rivoluzione, di nuove parole chiave che mano mano che passa il tempo, diventano per tutti un karma insostituibile.

Tra queste parole chiave non manca di certo, anzi potremmo dire che si trova serenamente in pole position la parola condivisione.

Condividere tutto, tutti le nostre informazioni private, il tempo che trascorriamo a lavoro, in famiglia, nella nostra vita quotidiana, i nostri hobby e le passioni del tempo libero. Ogni nostro successo, ogni nostra sconfitta deve essere condivisa con le persone che abbiamo intorno, se non anche come i così meglio riconosciuti seguaci dei nostri profili social.

Una delle piattaforme, a tal riguardo, più amate e sviluppate negli ultimi decenni è proprio Instagram, che oggi potremmo definire la prima fonte assoluta della condivisione e della pubblicità. Sembra proprio infatti he nessuno riesca a vivere senza postare storie e foto per farle vedere ai propri amici.

Qual è la nuova funzione segreta della piattaforma Instagram?

Una delle cose che più ci appassionano e ci rendono curiosi riguardo l’uso giornaliero della piattaforma Instagram è il fatto che le sue funzioni si aggiornano di continuo e le novità riguardo queste sono sempre dietro l’angolo, pronte per essere scoperte e sperimentate da noi utenti, desiderosi di sapere di più e di modernizzarci ancora.

Ora infatti ci sarebbe una nuova funzione sull’app che per molte persone è ancora piuttosto segreta, per cui deve essere svelata. Il suo nome infatti è funzione di raccolte e permetterebbe agli utenti di poter collezionare e conservare delle raccolte di foto, proprio come se stesse raccogliendo degli album e li pone a nostra disposizione in ogni momento.

Infatti tramite la dicitura Collezioni pubbliche che troviamo sullo schermo possiamo d’ora in poi fare in modo che gli altri vedano quali sono le cose che ci interessano di più e quindi possano conoscerci meglio. Con questo ampliamento della Collections funzione, ancora in fase di sviluppo, sarà possible anche dialogare in conversazione parlando di un nuovo post presente nella raccolta e condiviso con i propri amici. Questo permetterà di entrare più in confidenza con i nostri contatti.