iOS 18, l’elenco completo di tutte le nuove funzionalità: sono 250

È uscito l’elenco completo di tutte le nuove funzionalità di iOS 18. La lista è composta da 250 voci: ecco quali sono i cambiamenti.

Per la gioia di tutti gli utenti che hanno un iPhone, presto potranno fare affidamento su un nuovo aggiornamento lanciato dalla multinazionale di Cupertino, in California. Le nuove funzionalità arriveranno a quasi tutti i possessori di uno smartphone Apple nella giornata di lunedì 16 settembre.

Dal lancio dei widget della schermata Home arrivata con iOS 14 nel 2020, gli utenti iPhone hanno messo subito in chiaro quanto per loro è importante avere gli strumenti per personalizzare il proprio dispositivo. Quest’anno, per la felicità di tanti, iOS 18 offre agli utenti molte funzioni per rendere il proprio telefono originale e soggettivo, creando così il layout perfetto sulla schermata. Un lungo elenco che include 250 novità, tra cui alcune annunciate come opzioni disponibili.

Le nuove funzioni di iOS 18: ecco quali sono

La lista delle nuove funzioni di iOS 18 include le opzioni per la schermata Home, così da renderla più personalizzata, ma anche per il Centro di Controllo. Ci sarà anche un’app Foto ridisegnata, così come ci saranno dei miglioramenti anche per quanto riguarda l’app dei Messaggi. Da non tralasciare anche il fatto che gli utenti avranno a disposizione un’app per la gestione delle password, che risulterà molto utile.

Tra i cambiamenti che non erano annunciati c’è il supporto di CarPlay all’Audio Spaziale nei mezzi disponibili, funzionando in questo modo come Apple Music e alcune app di terze parti. Con iOS 18 l’Audio Spaziale sarà supportata anche quando si usa AiPlay per lo streaming audio verso HomePod così come per i dispositivi compatibili con AirPlay di terze parti.

Gli utenti avranno modo di aggiungere e controllare gli accessori Matter basati su Wi-Fi localmente nell’app Casa, quindi senza bisogno di avere un hub domestico. Tra le novità c’è anche l’estensione della Segreteria Live ad altre lingue e paesi, come inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, mandarino, cantonese e portoghese. Ma non finisce qui.

L’aggiornamento della multinazionale americana per gli smartphone introdurrà anche nuove funzioni avanzate grazie a Apple Intelligence, anche se queste non saranno disponibili per i paesi europei. Per il momento, quindi, non vedremo le opzioni offerte da questa funzione, ma non è escluso che nei prossimi mesi possa arrivare anche in Italia e in tutta Europa.